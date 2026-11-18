Aduanas mantiene monto de US$5,500 en la gracia navideña para dominicanos residentes en el exterior

Santo Domingo, RD. – El director General de Aduanas, Nelson Arroyo, informó que mantendrá en USD 5,500 el monto de la gracia navideña correspondiente al año 2026, beneficio que favorece a los dominicanos residentes en el exterior cuyo esfuerzo contribuyen de manera significativa al desarrollo económico y al bienestar de miles de familias en la República Dominicana.

El titular de la DGA destacó que la permanencia del monto ofrece confianza a los viajeros, quienes pueden planificar con antelación sus compras y equipaje.

“La gracia navideña es la expresión del compromiso del Gobierno dominicano y de la Dirección General de Aduanas con nuestros compatriotas en el exterior y desde Aduanas reafirmamos nuestra voluntad de facilitar su retorno al país durante estas fiestas, con estas facilidades”, expresó Arroyo.

Con esta decisión, la institución reafirma su compromiso con la diáspora dominicana, al facilitar que miles de paisanos puedan ingresar al territorio nacional regalos, efectos personales y artículos para el hogar, sin el pago de impuestos, siempre que su valor no supere el límite establecido.

La facilidad aplica para los nacionales dominicanos que ingresen al país tanto por vía aérea, como por la marítima, siempre que el valor FOB de los bienes transportados no sea superior al monto establecido ni artículos en cantidades comerciales.

Se informó además que esta exoneración se aplicará por familia y para aquellas que tienen al menos seis meses sin venir al país.

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