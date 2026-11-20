La diseñadora dominicana presenta una propuesta inspirada en la historia, el

sacrificio y la fortaleza femenina, que tendrá su puesta en escena completa

durante el MTS Fashion Week, en Nagua.

Santo Domingo, República Dominicana.– La diseñadora Nina Vásquez presentó

«María Trinidad Sánchez, El Legado», una colección que convierte la moda en un

vehículo para rescatar la memoria histórica y rendir homenaje a una de las mujeres

más emblemáticas de la gesta independentista dominicana.

Inspirada en la vida, el sacrificio y la determinación de María Trinidad Sánchez, la

propuesta establece un diálogo entre el pasado y el presente, reinterpretando

elementos de la indumentaria del siglo XIX desde una mirada contemporánea. Siluetas

de inspiración retro, detalles evocadores y una estética cuidadosamente construida dan

forma a una colección en la que cada pieza busca contar una historia.

Para Vásquez, el proyecto tiene además un significado personal. La diseñadora nació

en Nagua, municipio cabecera de la provincia que lleva el nombre de la heroína,

creando un vínculo entre sus propias raíces y la figura histórica que inspira la

propuesta.

La colección aborda la sangre como símbolo del sacrificio y del precio pagado por

defender los ideales de libertad, mientras coloca en el centro la fortaleza de una mujer

que se mantuvo firme en sus convicciones aun frente a las consecuencias más

extremas.

«Es una colección sobre la mujer que decide no traicionarse, incluso cuando le

cuesta la vida», expresa Nina Vásquez al definir el espíritu de la propuesta.

Compuesta por 20 looks, «María Trinidad Sánchez,

El Legado» transita desde una

estética sutil y femenina hacia una expresión más firme y consciente. Entre sus

elementos centrales se encuentra una pañoleta intervenida con frases y trazos

inspirados en la vida de María Trinidad Sánchez y en la fecha de su muerte, concebida

como la pieza principal de la colección.

Más allá de su dimensión estética, el proyecto incorpora un propósito social: utilizar la

moda como plataforma para mantener viva la memoria de las mujeres que hicieron

historia y propiciar una reflexión sobre la violencia contra la mujer. Su presentación se

enmarca precisamente en la semana en que se conmemora el Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La presentación completa de «María Trinidad Sánchez, El Legado» tendrá lugar el 27

de noviembre de 2026 en Nagua, como parte del María Trinidad Sánchez Fashion

Week (MTS Fashion Week).

La colección cuenta con el patrocinio del Ministerio de Industria y Comercio, que le

otorgó el sello Hecho en RD, así como con el respaldo de Laboratorios Megalab y

Lendof Asociados.

Con esta propuesta, Nina Vásquez apuesta por una moda que trasciende lo estético y

se convierte en lenguaje de identidad, memoria y conciencia, llevando a la pasarela el

legado de una mujer cuya firmeza permanece como parte esencial de la historia

dominicana.

Pie de foto

Nina Vásquez y Gloria Reyes

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