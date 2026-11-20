Nina Vásquez transforma la memoria de María Trinidad Sánchez en una colección de moda
La diseñadora dominicana presenta una propuesta inspirada en la historia, el
sacrificio y la fortaleza femenina, que tendrá su puesta en escena completa
durante el MTS Fashion Week, en Nagua.
Santo Domingo, República Dominicana.– La diseñadora Nina Vásquez presentó
«María Trinidad Sánchez, El Legado», una colección que convierte la moda en un
vehículo para rescatar la memoria histórica y rendir homenaje a una de las mujeres
más emblemáticas de la gesta independentista dominicana.
Inspirada en la vida, el sacrificio y la determinación de María Trinidad Sánchez, la
propuesta establece un diálogo entre el pasado y el presente, reinterpretando
elementos de la indumentaria del siglo XIX desde una mirada contemporánea. Siluetas
de inspiración retro, detalles evocadores y una estética cuidadosamente construida dan
forma a una colección en la que cada pieza busca contar una historia.
Para Vásquez, el proyecto tiene además un significado personal. La diseñadora nació
en Nagua, municipio cabecera de la provincia que lleva el nombre de la heroína,
creando un vínculo entre sus propias raíces y la figura histórica que inspira la
propuesta.
La colección aborda la sangre como símbolo del sacrificio y del precio pagado por
defender los ideales de libertad, mientras coloca en el centro la fortaleza de una mujer
que se mantuvo firme en sus convicciones aun frente a las consecuencias más
extremas.
«Es una colección sobre la mujer que decide no traicionarse, incluso cuando le
cuesta la vida», expresa Nina Vásquez al definir el espíritu de la propuesta.
Compuesta por 20 looks, «María Trinidad Sánchez,
El Legado» transita desde una
estética sutil y femenina hacia una expresión más firme y consciente. Entre sus
elementos centrales se encuentra una pañoleta intervenida con frases y trazos
inspirados en la vida de María Trinidad Sánchez y en la fecha de su muerte, concebida
como la pieza principal de la colección.
Más allá de su dimensión estética, el proyecto incorpora un propósito social: utilizar la
moda como plataforma para mantener viva la memoria de las mujeres que hicieron
historia y propiciar una reflexión sobre la violencia contra la mujer. Su presentación se
enmarca precisamente en la semana en que se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La presentación completa de «María Trinidad Sánchez, El Legado» tendrá lugar el 27
de noviembre de 2026 en Nagua, como parte del María Trinidad Sánchez Fashion
Week (MTS Fashion Week).
La colección cuenta con el patrocinio del Ministerio de Industria y Comercio, que le
otorgó el sello Hecho en RD, así como con el respaldo de Laboratorios Megalab y
Lendof Asociados.
Con esta propuesta, Nina Vásquez apuesta por una moda que trasciende lo estético y
se convierte en lenguaje de identidad, memoria y conciencia, llevando a la pasarela el
legado de una mujer cuya firmeza permanece como parte esencial de la historia
dominicana.
Pie de foto
Nina Vásquez y Gloria Reyes