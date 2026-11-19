Por Leonor Asilis

Noviembre no es solo el penúltimo mes del año; es, por excelencia, el tiempo consagrado a la familia. En una sociedad que a menudo se desorienta, detenernos a reflexionar sobre la «célula vital» de nuestra convivencia se vuelve un acto de resistencia y amor.

Durante este mes, la comunidad católica de Santo Domingo ha reafirmado su compromiso con los valores fundamentales a través de dos encuentros significativos que nos invitan a mirar, proteger y fortalecer nuestro hogar. A continuación, compartimos una breve reseña de estos espacios de fe y encuentro.

1.Ultreya Arquidiocesana de Noviembre 2026:

“La Familia: sembradora de valores que duran para siempre”

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Santo Domingo celebró su Ultreya Arquidiocesana del mes de noviembre en el Auditorio Mons. Amancio Escapa de la Casa San Pablo, con el tema “La Familia: sembradora de valores que duran para siempre”.

El invitado especial fue Monseñor Faustino Burgos Brisman, Obispo de la Diócesis de Baní y Administrador Apostólico de Barahona, quien también se desempeña como Asesor Nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

La actividad, realizada el miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 7:30 p.m., contó con la Parroquia Resurrección del Señor como parroquia madrina, representada por su párroco, el Rev. Padre Rafael Rodríguez. Participaron cursillistas de diversas comunidades, representantes de movimientos eclesiales, de la Diócesis de Baní y de la Vicaría Oeste de la Arquidiócesis de Santo Domingo, así como personas conectadas a través de las redes sociales del movimiento.

El encuentro se inició con la invocación al Espíritu Santo a cargo de la Comisión de Piedad. Ángel Gomera, vocal de Ultreya, dio la bienvenida y destacó la presencia de Monseñor Burgos Brisman, a quien calificó como un pastor cercano, humilde y de gran entrega. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Monseñor Jesús María Moya y de todos los familiares fallecidos.

En su disertación, Monseñor Faustino Burgos Brisman fundamentó su reflexión en pasajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento (Génesis, Tobías, Mateo y Efesios) y subrayó que la familia, formada por el esposo, la esposa y los hijos, es la institución fundamental donde se siembran los valores eternos: el amor, el respeto, la fidelidad, la honestidad, el diálogo, el perdón y el acompañamiento mutuo.

Monseñor ofreció orientaciones concretas tanto para el esposo como para la esposa:

– Para el esposo: amar con hechos y no solo con palabras; respetar siempre, incluso en las diferencias; compartir las responsabilidades del hogar; ser fiel en todos los sentidos; acompañar en las dificultades y cuidar la vida espiritual de la familia.

– Para la esposa: amar y escuchar al esposo; apoyarlo en los momentos difíciles; y construir juntos un hogar donde reine la comprensión y el respeto mutuo.

Monseñor Burgos Brisman enfatizó que la familia es la primera y principal sembradora de valores que perduran para siempre, y que de ella depende en gran medida la salud moral y social de la comunidad. En el mismo contexto, señaló que el Estado ha fallado en garantizar ambientes saludables para las familias, lo que contribuye al debilitamiento de los principios morales, y afirmó que “darle para abajo no es la solución a la delincuencia”, abogando por soluciones basadas en la educación y el fortalecimiento familiar.

Durante la Ultreya se anunció la caminata nacional “Un Paso por mi Familia”, programada para el domingo 22 de noviembre, que partirá desde la avenida Máximo Gómez hasta el Parque Eugenio María de Hostos.

En el cierre de la Ultreya expusieron sus testimonios Orlando Prieto Nouel (director), María Isabel Sánchez (subdirectora), y Noris A. de Bello (asesora). Ángel Gomera (vocal de Ultreya), agradeció la presencia de todos los participantes y manifestó el compromiso del MCC a seguir transmitiendo el gozo de los colores que viene de Cristo cerrando con la bella frase:

¡Cristo cuenta contigo! ¡De Colores!

2 Un Paso por mi Familia:

Se acerca la caminata más significativa del pueblo dominicano.

La que resalta el valor de la familia, célula vital de la sociedad.

Un Paso por mi Familia es una experiencia iniciada en la República Dominicana en el año 2012 por la Comisión Nacional de Familia (CNF), con el objetivo de resaltar los valores en la familia y luchar por la estabilidad familiar en la República Dominicana.

¡Es hora de prepararnos para una caminata con un propósito increíblemente significativo!

La caminata que destaca lo más valioso que tenemos: ¡nuestras familias! Son el corazón, la fuerza motriz de nuestra sociedad.

La multitudinaria caminata ‘Un Paso Por Mi Familia 2026’ se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre, a las 7:00 a. m., donde caminaremos desde la Av. George Washington esq. Máximo Gómez hasta el Parque Eugenio María de Hostos.

El lema: Bautismo y comunidad, camino de santidad

La Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo nos convoca y anima a dar este paso caminando, manifestando nuestra presencia y creencia en los valores que promueve la familia.

Es oportuno tomar consciencia a tí que me lees que este es un compromiso por y para nuestras familias y que no solo es una actividad más. Es un llamado fuerte para crear conciencia sobre la importancia de vivir los valores humanos y cristianos que moldean familias sólidas. Es poner a Dios en el centro, es acoger la vida como un regalo divino y salvaguardarla desde el inicio hasta su fin natural.

Esta caminata es mucho más que un evento local; es un mensaje poderoso a nuestros líderes y que irá más allá de nuestras fronteras. Es la voz unificada de la sociedad dominicana y de toda América Latina clamando por la preservación de la familia tal como Dios la diseñó.

Recordemos siempre que la familia, tal como Dios la ha dispuesto, es la piedra angular de nuestra sociedad. Esta iniciativa, “Un paso por mi Familia”, se fortalece cada día más, exigiendo que el Estado proteja y resguarde a nuestras familias, nunca permitiendo que se desintegren.

¡Es crucial participar en esta cita! Al hacerlo, defendemos con fuerza y convicción lo más preciado: ¡nuestras familias! Juntos, podemos hacer que se escuche alto y claro que protegeremos y cuidaremos nuestra familia en cada paso que damos.