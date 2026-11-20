Senado reconoce a siete figuras del arte, la cultura y la filantropía de la República Dominicana

SANTO DOMINGO. – El Senado de la República reconoció a siete personalidades destacadas por su trayectoria y aportes al desarrollo del país a través del arte, la cultura, y la filantropía, entre ellos la filántropa Lucy Doughty, el escultor Juan Trinidad y el diseñador de modas Luis Menieur.

También fueron reconocidos de manera póstuma Henry Hierro, compositor, cantante y arreglista; Iván Tovar, Artista Plástico; Iván García Guerra, Dramaturgo; y Felipe (Lipe) Collado, escritor y periodista.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, encabezó el acto que se llevó a cabo en el salón Polivalente Reinaldo Pared Pérez de la institución, donde estuvieron legisladores, diplomáticos, así como familiares y amigos de los homenajeados.

En su discurso, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó que el legado edificado por los insignes dominicanos representa un faro de luz que servirá de guía a todos los dominicanos que busquen conquistar el éxito a través de una vida sustentada sobre el esfuerzo y el trabajo digno.

“El Senado se enorgullece en reconocer sus méritos y al mismo tiempo, les exhorto a seguir construyendo el camino del bien y dándolo todo por nuestro país”, expresó De los Santos.

Para reconocer a Lucy Doughty, Luis Menieur, Henry Hierro, Iván Tovar, Felipe (Lipe) Collado, y Néstor Iván García, la Cámara Alta aprobó respectivamente las resoluciones que fueron sometidas por el senador Franklin Romero, quien destacó que el valor y la grandeza de sus obras figuran como gigantes en el tiempo y permanecerán en las memorias colectivas del pueblo dominicano.

“Su vida de ejemplo y sus logros los han convertido en inmortales, muchas felicidades”, agregó el senador de la provincia Duarte.

Asimismo, el órgano legislativo aprobó la resolución que reconoce al escultor Juan Trinidad, la cual fue presentada por los senadores Rafael Barón Duluc Rijo junto a otros legisladores. El legislador sostuvo que la grandeza de los países no solo se mide por la construcción de grandes infraestructuras, “sino, también por la sensibilidad de sus artistas, las historias que cuentan sus plumas y la generosidad de quienes hacen de la solidaridad una forma de vida”.

La trayectoria de los hombres y mujeres reconocidos por el Senado fueron presentados de manera detallada a través audiovisuales producidos por el equipo de Comunicación del órgano legislativo.

Los homenajeados, quienes acudieron al Senado acompañados de familiares y amigos, dejaron salir sus palabras de gratitud hacia el Senado de la República y los senadores proponentes, por haber tomado en cuenta su trayectoria y reconocer sus significativas contribuciones al desarrollo de la República Dominicana a través de sus respectivas profesiones.

Lucy Doughty es una filántropa que ha demostrado una singular capacidad para identificar necesidades urgentes y transformarlas en soluciones reales, movilizando recursos y voluntades para fomentar el servicio, la cooperación solidaridad y el impulso de iniciativas en beneficio de quienes más lo necesitan.

Mediante su obra, el escultor Juan Trinidad ha contribuido a proyectar una imagen de la República Dominicana sustentada en la creatividad, la excelencia artística y la riqueza de su patrimonio cultural, constituyéndose en uno de los más importantes embajadores culturales del país en el escenario internacional.

Luis Menieur es un diseñador de modas y formador de talentos en el mundo del modelaje, cuyo arduo trabajo lo coloca como pionero en abrir caminos en una industria que hasta hace pocas décadas era prácticamente inexistente en nuestro país, logrando formar y posicionar el talento criollo en las principales capitales de la moda a nivel mundial.

Henry Hierro fue un músico, arreglista y productor dominicano, conocido por su influencia en el merengue moderno. Fundó la orquesta La Gran Manzana en Nueva York en la década de 1980, donde dejó una huella imborrable con su estilo innovador y su producción musical. Sus temas icónicos como «Sus besos», «Mentirosa», «Rosa blanca» y «Cuándo llegará» son recordados por su energía y sofisticación. Además, el artista fue un mentor y guía para muchos jóvenes talentos, sembrando en ellos la pasión por la buena música.

Iván Tovar fue un artista plástico que contó con una importante producción visual por la cual es considerado el pintor dominicano de más renombre internacional, no solamente por su larga permanencia en París, donde vivió por muchos años, sino por su atrevida temática, convirtiéndose en poseedor de una de las técnicas más depuradas.

Néstor Toribio Iván García, conocido como Iván García, fue un destacado actor, director, dramaturgo y maestro del teatro dominicano, quien desarrolló una carrera fructífera con la creación de obras icónicas como «Sangre de Cuba», «Los locos también piensan», «El hoyo del diablo», entre otras. Su legado perdura en la memoria y el recuerdo de sus contemporáneos y admiradores.

Felipe (Lipe) Collado fue un importante periodista, escritor y catedrático que impartió docencia en diversas universidades del país y se destacó por su amplia producción literaria que incluyó más de 35 libros, entre los que figuran: «El retorno del general», «Cuentos de guerra y paz», «Los acorralados» entre otros.

En el acto de reconocimiento de estas destacadas personalidades estuvieron, además, los senadores Aracelis Villanueva, Guillermo Lama Pérez, María Mercedes Ortiz, Ginnette Bournigal de Jiménez, Alexis Victoria, Lía Díaz de Díaz, Carlos Gómez, Odalis Rodríguez, Antonio Marte, y Dagoberto Rodríguez. También los diputados Selinée Méndez y Tobias Crespo, así como diplomáticos y otras personalidades.

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