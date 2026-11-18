MICM y AIRD reúnen a autoridades y sector empresarial para fortalecer la lucha contra el comercio ilícito

Santo Domingo.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) celebraron conjuntamente el VI Foro «Combatiendo el Comercio Ilícito en República Dominicana», un espacio de diálogo e intercambio entre autoridades y representantes del sector empresarial orientado a fortalecer la coordinación institucional, la colaboración técnica y los mecanismos de prevención y persecución de estas prácticas que afectan la competitividad empresarial, ponen en riesgo a los consumidores y perjudican las recaudaciones del Estado.

Al pronunciar las palabras de apertura, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, dijo «El comercio ilícito no es solo una amenaza de recaudación o económica. Es un tema de seguridad nacional. Es un tema existencial que ha sido y seguirá siendo enfrentado por la administración Abinader de manera histórica, con una coordinación interagencial e internacional, con humildad y determinación».

Del mismo modo, anunció una cumbre regional con el tema del comercio ilícito, en la que los países de nuestra región estarán participando. Esto se está trabajando de la mano del Ministerio Público.

Un foro para fortalecer la respuesta nacional

Organizado conjuntamente por el MICM y la AIRD, el VI Foro reunió a representantes del Gobierno, organismos de investigación, autoridades regulatorias y organizaciones empresariales para examinar las nuevas manifestaciones del comercio ilícito, los avances institucionales y las experiencias internacionales en su prevención y persecución.

El programa incluyó la participación de Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien abordó la legislación sobre lavado de activos como instrumento para combatir el comercio ilícito. Explicó la estrecha relación entre ambas actividades, señalando que las ganancias generadas por operaciones ilegales pueden ser incorporadas al sistema financiero mediante mecanismos que aparentan transacciones comerciales legítimas. Entre las modalidades identificadas destacó la manipulación de facturas, la sobrevaloración o subvaloración de mercancías y el uso de estructuras comerciales para ocultar movimientos de dinero. Asimismo, advirtió sobre el impacto de estas prácticas en la competencia leal, las recaudaciones tributarias y la seguridad económica.

El Foro incluyó el desarrollo de un panel sobre las nuevas manifestaciones de estas prácticas y propuestas para enfrentarlas, con la participación de Circe Almanzar, por ADOPRON; Erick Pérez, por ASOCIGAR; Patricia Mena por INFADOMI y Daniela Collado, por SEC, moderado por el viceministro de Comercio Interno del MICM, Rainiero Olivo Bordas.

Un segundo panel, moderado por Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, reunió a Nelson Arroyo, director General de Aduanas; Pedro Urrutia, director General de Impuestos Internos y Marcos Balaguer, director de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, para examinar las novedades institucionales en esta materia.

La perspectiva regional estuvo a cargo de Antonio Crespo, jefe de sección de la Unidad de Transparencia Comercial de Homeland Security Investigations de Estados Unidos, quien se refirió a la creciente importancia de impulsar un enfoque que involucre al conjunto de la sociedad, mediante inteligencia estratégica e intercambio de información, para combatir la delincuencia organizada transnacional, el comercio ilícito, la corrupción y el lavado de activos.

“Las alianzas público-privadas (APP) se están convirtiendo en un mecanismo indispensable para enfrentar la corrupción, el comercio ilícito, el lavado de activos y otras formas de criminalidad. Estas alianzas se apoyan en la inteligencia estratégica, capacidades multidimensionales, innovaciones tecnológicas y la participación articulada de todos los sectores de la sociedad”, expresó Crespo.

Las palabras de clausura del Foro, estuvieron a cargo del presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, quien consideró prioritario continuar fortaleciendo la coordinación entre las autoridades, la colaboración técnica con los sectores productivos y los mecanismos de seguimiento para enfrentar el comercio ilícito, al tiempo que afirmó que combatir estas prácticas constituye una responsabilidad compartida y una condición indispensable para el desarrollo económico y social del país.

«La legalidad no debe ser una desventaja para quien produce, invierte y genera empleos. Debe ser la base sobre la cual construyamos una economía más fuerte, más justa y con mayores oportunidades para todos», expresó.

Brache señaló que el contrabando, la falsificación y la evasión de obligaciones legales generan condiciones desiguales para las empresas que cumplen las regulaciones, pagan impuestos, generan empleos formales y mantienen estándares de calidad.

Recordó que la competencia desleal ha figurado durante más de cinco años entre los principales factores que afectan la competitividad industrial, según el ranking elaborado por la AIRD.

Al concluir, Brache reiteró la disposición de la AIRD de continuar colaborando con las autoridades para consolidar una estrategia permanente de prevención, detección y seguimiento del comercio ilícito, sustentada en información confiable y resultados verificables.

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