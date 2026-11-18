Santo Domingo, República Dominicana, 18 de noviembre de 2026. La República Dominicana marca el inicio de la era de los cajeros inteligentes. Durante la visita al país de ejecutivos de HYOSUNG y OLA, la empresa dominicana DIA PARTNERS y OLA formalizaron el acuerdo que convierte a DIA PARTNERS en representante, en República Dominicana y el Caribe, del portafolio de OLA, que incluye los equipos de HYOSUNG. Con él llega al país la tecnología para transformar el parque de cajeros automáticos (más de 4,100 unidades a nivel nacional, según las estadísticas del Banco Central) en una nueva generación de canales de autoservicio bancario.

La transformación llega por dos vías complementarias. La primera es el software de OLA, que convierte los cajeros convencionales existentes en cajeros inteligentes, sin reemplazar el equipo, y habilita nuevos servicios transaccionales sobre el parque ya instalado: la vía rápida y de menor inversión para las entidades financieras. La segunda son los equipos de nueva generación de HYOSUNG, incluidos los ITMs (Interactive Teller Machines), que cubren la renovación del hardware con tecnología capaz de ofrecer servicios que hoy requieren ir a una sucursal. El cajero deja de ser un dispensador de efectivo y se convierte en una sucursal de autoservicio: la entidad evoluciona lo que tiene y transforma lo que renueva.

Cita 1: Yaqui Núñez del Risco Mejía, socio gerente de DIA PARTNERS

«El sector financiero dominicano ha invertido durante más de tres décadas en construir una de las redes de cajeros más completas de la región. Esta alianza le permite dar el siguiente paso sin descartar esa inversión: evolucionar los cajeros que ya tiene y transformar los que renueve. Más servicios, más disponibilidad y menor costo por transacción, dentro y fuera de la sucursal.»

Cita 2: Carlos Villaseñor, director general de OLA

«Elegimos República Dominicana porque es uno de los mercados con mejor infraestructura financiera del Caribe y con un sector bancario que adopta tecnología con velocidad. La combinación de nuestro software con el hardware de HYOSUNG permite a cada entidad avanzar a su propio ritmo hacia el autoservicio inteligente.»

HYOSUNG es una empresa líder global en proveeduría de cajeros automáticos y soluciones de tecnología bancaria, con sede corporativa en Corea del Sur. En México y América Latina, incluidos Centroamérica y el Caribe, opera a través de Hyosung Solutions, su subsidiaria en Ciudad de México, encabezada por Tommy Lee y con una base instalada superior a 18,000 cajeros automáticos en la región. OLA es su socio de negocios y representante autorizado para América Latina. DIA PARTNERS es el representante de negocios y comercial de OLA en República Dominicana y el Caribe, como distribuidor de sus productos y servicios, entre ellos los de HYOSUNG, y opera a través de su red de distribución y servicio, integrada por Novalogiq en la República Dominicana.

Según la serie estadística de sistemas de pago del Banco Central de la República Dominicana, el país cuenta con 4,157 cajeros automáticos al cierre de junio de 2026, frente a 3,408 unidades en 2021, un crecimiento de más de 20% en cinco años. Cerca de tres de cada diez equipos ya incorporan función de depósito de efectivo, una señal temprana de la evolución del canal hacia el autoservicio integral que esta nueva generación de tecnología acelera.

Sobre DIA PARTNERS

DIA PARTNERS es una empresa dominicana de tecnología e innovación especializada en Datos, Inteligencia & Automatizaciones, que representa en República Dominicana y el Caribe soluciones de autoservicio bancario de nueva generación. Es el representante de negocios y comercial de OLA en la región, como distribuidor de sus productos y servicios, entre ellos los de HYOSUNG, y opera una red de resellers autorizados para soporte técnico y servicio. Más información: diapartners.do

Sobre OLA

OLA, del grupo Titania Smart Terminals, se especializa en desarrollar soluciones de software para terminales de autoservicio y cajeros automáticos, con interfaces listas para integrarse con los core bancarios y servicios transaccionales de las entidades financieras. Es socio de negocios y representante autorizado de HYOSUNG para América Latina. Opera en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe.

Sobre HYOSUNG

HYOSUNG, con sede corporativa en Corea del Sur, es una empresa líder global en proveeduría de cajeros automáticos y soluciones de tecnología bancaria. En México y América Latina opera a través de Hyosung Solutions, su subsidiaria en Ciudad de México.

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