República Dominicana, sede por primera vez la Reunión del Consejo Conjunto CARIFORO–Unión Europea

Seguridad Económica de la Unión Europea (UE), Maroš Šefčovič.

Santo Domingo. – La República Dominicana acogió este viernes 19 de junio la Quinta Reunión del Consejo Conjunto CARIFORO–Unión Europea, un órgano comercial de alto nivel que agrupa a 42 países miembros, y que se reunirá por primera vez en el país. La República Dominicana acogió este viernes 19 de junio la Quinta Reunión del Consejo Conjunto CARIFORO–Unión Europea, un órgano comercial de alto nivel que agrupa a 42 países miembros, y que se reunirá por primera vez en el país.

La apertura estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea (UE), Maroš Šefčovič, y la secretaria permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre, Theodora Constantinidou.

Este importante evento se realiza en el país en un momento histórico y clave para el comercio mundial, donde los principales mercados buscan relocalizar, geográficamente, sus centros de distribución y abastecimiento de materias primas y de los bienes que consumen.

En ese sentido la República Dominicana, en su rol de organizador y anfitrión de la reunión, fortalece a su vez las relaciones comerciales con sus vecinos en el Caribe y con Europa, lo que ha de incrementar y diversificar sus exportaciones, principal rubro económico del país.

Sanz Lovatón destacó la satisfacción del gobierno dominicano por albergar este encuentro, al señalar que “es motivo de grata satisfacción ser sede de esta quinta reunión del Consejo Conjunto CARIFORO–Unión Europea, un espacio fundamental para avanzar en el fortalecimiento de nuestra relación biregional y en la consolidación de una agenda común basada en el diálogo, la cooperación y el desarrollo sostenible”.

Asimismo, resaltó que la República Dominicana valora profundamente la relación estratégica entre los Estados del CARIFORO y la Unión Europea, sustentada en los principios de respeto mutuo, solidaridad, cooperación y promoción del desarrollo económico y social de sus pueblos.

En el marco de la Quinta Reunión del Consejo Conjunto CARIFORO–Unión Europea, se sostuvieron reuniones preparatorias desde el pasado jueves 18 y se realizaron los premios los premios EPA-UE (Economic Partnership Agreement), un evento que premia a las empresas exportadoras o importadoras que mejor aprovechan el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Unión Europea (UE).

Durante las jornadas de trabajo, los participantes abordaron temas fundamentales relacionados con el funcionamiento institucional del Acuerdo de Asociación Económica (AAE), la facilitación del comercio, la cooperación para el desarrollo, la integración regional y otros asuntos prioritarios para ambas regiones.

Sobre CARIFORO–Unión Europea

La reunión forma parte de los mecanismos de seguimiento del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la Unión Europea y los países del CARIFORO, un instrumento recíproco y compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo objetivo es contribuir a la reducción y eventual erradicación de la pobreza mediante el fortalecimiento del comercio, el desarrollo sostenible y la integración regional del Caribe.

El acuerdo fue firmado el 15 de octubre de 2008 y entró en vigor tras la notificación mutua de las partes sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para su implementación. Desde entonces, ha servido como una plataforma para diversificar las exportaciones caribeñas, mejorar la competitividad regional y fortalecer los vínculos económicos entre ambas regiones.

El CARIFORO está integrado por los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la República Dominicana. Los Estados miembros de CARICOM son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Por su parte, la Unión Europea está conformada por 27 Estados miembros, con los cuales el Caribe mantiene una amplia agenda de cooperación orientada al desarrollo económico, la sostenibilidad, la resiliencia y el fortalecimiento institucional.

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