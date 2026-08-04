MICM y CECCOM retienen 213,355 galones de combustibles y 46 millones de mercancías en lo que va de año

Santo Domingo, D.N. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustible (CECCOM) arreció su fuerza operativa para las fiscalizaciones, controles y retenciones de combustibles y mercancías reguladas en los primeros siete meses 2026.

En dicho periodo, ambas entidades han retenido unos 213,355 galones de combustibles por razones de trasiego, comercialización y/o almacenaje irregular, y unos 46 millones de unidades de mercancías reguladas, entre ellas medicamentos, cigarrillos, estimulantes sexuales, alcoholes y otros productos.

Al dar al conocer la información, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó que estas acciones responden al rol de salvaguarda de la salud ciudadana, la recaudación fiscal del Estado y erradicación de la competencia desleal en la República Dominicana.

“Aunque estos son buenos resultados, la proyección para el resto del año es seguir consolidación del sistema interinstitucional del ministerio, el CECCOM y las entidades aliadas con más patrullaje e inspecciones conjuntas”, añadió Sanz Lovatón.

Asimismo, el director del CECCOM, general de brigada Orlando Jerez Espaillat, ERD, explicó que los resultados de los primeros siete meses del año se amparan en el cumplimiento riguroso de la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, la Ley 112-00 de Hidrocarburos y la Ley General de Salud (42-01).

Al redoblar estas acciones, las entidades han establecido en lo que va de año un control riguroso de la cadena de distribución de mercancías y combustibles.

En materia de control de combustibles, el CECCOM realizó más de 5,200 patrullajes que derivaron en la inspección de 4,000 unidades de transporte inspeccionadas.

En cuanto a las mercancías reguladas, ha realizado más de 5,243 supervisiones, las cuales derivaron en la intervención de 668 comercios a nivel nacional.

Estas labores, realizadas en despliegue operativo continuo en puertos, bordes fronterizos, arterias comerciales y rutas del país, han dado como resultado 84 allanamientos judiciales, 73 Vehículos retenidos y 59 Personas detenidas con fines de investigación.

Como parte de la mesa interinstitucional contra el comercio ilícito, 73 acciones han sido ejecutadas en comisión junto a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), el Ejército de República Dominicana (ERD), la Armada de República Dominicana (ARD), el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (CESFRONT) y el Ministerio Público.

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