- Publicidad -
Deportes

Dominicana vence 3-0 a Cuba y extiende invicto a 2-0

PRIMICIAS DIGITAL4 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

El conjunto de la República Dominicana derrotó este lunes a Cuba con anotación de  tres sets por cero  (25-15, 25-20 y 25-17), en  choque correspondiente al Grupo B, para mantener su invicto (2-0) en el Torneo de Voleibol Femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el Palacio de Voleibol «Ricardo- Gioriver- Arias.

El conjunto dominicano se enfrentará este martes a las 8:00 de la noche al combinado de Puerto Rico, a las 8:00 de la noche, en el Palacio de Voleibol.

Ahora, las criollas tienen marca de dos ganados y cero perdidos, mientras que Cuba igualó su foja 1-1, luego que venciera a Puerto Rico el pasado domingo.

El ataque de las triunfadoras fue guiado por Gaila González, seguida de Brayelin Martínez y Yonkaira Peña.

Tokyo 2020 Olympics – Volleyball – Women’s Pool A – Brazil v Dominican Republic – Ariake Arena, Tokyo, Japan – July 27, 2021. Brayelin Martinez of the Dominican Republic reacts. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Mientras que por Cuba brillaron Yailan De Peña con 10 puntos y Evilania Martínez, con 12, quienes sacaron la cara en el campo ofensivo con fuertes remates.

Gaila González se convirtió en la verduga contra las cubanas al conseguir fuertes remates durante los tres parciales que no pudo ser descifrado por la defensa contraria. Anotó 16 tantos, seguida de 10 unidades de Jineirys Martínez.

Brenda Castillo hizo su acostumbrado juego defensivo para poner a sus compañeras a producir en el choque. El bloqueo dominicano también funcionó.

En el segundo games, Cuba presentó una resistencia a las dominicanas al lograr anotarles 20 puntos, gracias al juego alegre de De Peña y Martínez. La veterana Moreno,acomodadora, también distribuyó bien el partido.

En el tercero, las criollas mantuvieron su dominio del partido, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. El dirigente se mantuvo haciendo cambios de sus jugadoras.

Fue un partido sin muchos problemas para las dominicanas que ahora se preparan para jugar contra Puerto Rico, este martes.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL4 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Atletismo suma otro oro; RD se mantiene en el sexto peldaño

4 de agosto de 2026

Islas Vírgenes y Cuba triunfan en la jornada matutina; RD en un partido clave para su clasificación

28 de julio de 2026

Puerto Rico noquea a RD y asegura su pase a la Súper Ronda del softbol femenino

28 de julio de 2026

EEUU adopta dos medidas afectan economía RD

25 de julio de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!