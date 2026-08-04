Dominicana vence 3-0 a Cuba y extiende invicto a 2-0

El conjunto de la República Dominicana derrotó este lunes a Cuba con anotación de tres sets por cero (25-15, 25-20 y 25-17), en choque correspondiente al Grupo B, para mantener su invicto (2-0) en el Torneo de Voleibol Femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el Palacio de Voleibol «Ricardo- Gioriver- Arias.

El conjunto dominicano se enfrentará este martes a las 8:00 de la noche al combinado de Puerto Rico, a las 8:00 de la noche, en el Palacio de Voleibol.

Ahora, las criollas tienen marca de dos ganados y cero perdidos, mientras que Cuba igualó su foja 1-1, luego que venciera a Puerto Rico el pasado domingo.

El ataque de las triunfadoras fue guiado por Gaila González, seguida de Brayelin Martínez y Yonkaira Peña.

Mientras que por Cuba brillaron Yailan De Peña con 10 puntos y Evilania Martínez, con 12, quienes sacaron la cara en el campo ofensivo con fuertes remates.

Gaila González se convirtió en la verduga contra las cubanas al conseguir fuertes remates durante los tres parciales que no pudo ser descifrado por la defensa contraria. Anotó 16 tantos, seguida de 10 unidades de Jineirys Martínez.

Brenda Castillo hizo su acostumbrado juego defensivo para poner a sus compañeras a producir en el choque. El bloqueo dominicano también funcionó.

En el segundo games, Cuba presentó una resistencia a las dominicanas al lograr anotarles 20 puntos, gracias al juego alegre de De Peña y Martínez. La veterana Moreno,acomodadora, también distribuyó bien el partido.

En el tercero, las criollas mantuvieron su dominio del partido, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. El dirigente se mantuvo haciendo cambios de sus jugadoras.

Fue un partido sin muchos problemas para las dominicanas que ahora se preparan para jugar contra Puerto Rico, este martes.

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