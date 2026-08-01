Esteban Delgado

El uso del dinero y smde sus prioridades: ¿lo tiene claro?

Es frecuente ver en redes sociales a orientadores sobre finanzas personales hacer referencia a la forma de hacerse rico en poco tiempo, áreas en las que se puede invertir, cómo elaborar un plan de gastos para no incurrir en déficit cada mes o quincena, entre otras tantas recomendaciones en distintos ámbitos de la llamada “economía de bolsillo”.

Sin embargo, en el tiempo que tengo vinculado con temas de economía he podido observar que la mayoría de las personas con problemas de finanzas personales no es por falta de orientación, sino, más bien, por poca disciplina para poner en ejecución lo que ya se conoce.

Eso se relaciona con las prioridades. Hay quienes tienen prioridades, pero no las “priorizan” tanto, porque las ven en el largo plazo. Un ejemplo son los estudios universitarios. Una persona empleada, recibe ingresos y no se ocupa de guardar o reservar el monto del cuatrimestre (reinscripción y matrícula) para mantenerse al día en su ciclo de estudios y graduarse en el tiempo establecido.

De repente llega la fecha para reinscribirse y se encuentra con que no tiene el dinero completo. Posiblemente pospone ese cuatrimestre y no se da cuenta que ese ciclo representa una pérdida de cuatro meses de su vida, de su tiempo, de su potencial de mejorar sus ingresos. Son cuatro meses más tarde para graduarse.

El punto ahí está en que no ve la meta de graduarse en la universidad como una prioridad, aun cuando esa graduación le puede implicar un ascenso en el trabajo o, al menos, una mejoría considerable en sus ingresos mensuales.

Cuando se tienen responsabilidades como hijos pequeños, vivir en una casa alquilada, compromisos de pagos de servicios y otros gastos fijos, cada uno de esos aspectos son prioridades, a las cuales hay que darle su justa dimensión. Eso implica que se requiere saber diferenciar sobre lo que es o no prioritario en cada uno de esos aspectos.

Por ejemplo, es posible que una madre soltera diga con frecuencia que su principal prioridad es su hijo de tres o cuatro años. Pero resulta que esa prioridad está recibiendo cosas que no son prioritarias para su formación y desarrollo (juguetes en exceso y no educativos, alimentación de poca nutrición y posiblemente costosa, artículos como ropa y calzados que los va a dejar a los pocos meses, entre otros). Entonces, ahí se produce una distorsión de la prioridad del ser amado y la definición razonada sobre las prioridades que se requieren para darle la mejor formación con el menor gasto posible.

Luego están aquellos aspectos que definitivamente no tienen nada de prioritarios, pero que en muchas ocasiones les damos más importancia. Por ejemplo, destinar varios miles de pesos para gastarlos en tres horas en una cena en restaurante o en un bar o discoteca. Es posible que en un par de salidas al mes usted esté gastando 12,000 o 13,000 pesos, mientras pierde de vista que, precisamente, en la universidad donde usted estudia, un cuatrimestre (cuatro meses, no dos o tres semanas) a penas cuesta 15,000 o 16,000 pesos, incluida la reinscripción y matrícula, pero al final no tiene dinero para eso, cuando durante esos cuatro meses gastó varias veces ese monto en asuntos que bien pudo evitar.

En mi caso, cada vez que yo dejo de ir a una fiesta o alguna otra actividad social por cualquier imprevisto o simplemente porque se cayó la cita, siempre pienso en cuánto dinero tenía previsto gastar esa noche y, por ende, cuánto dinero me ahorré por el hecho de no ir. Y al final, mi inasistencia al lugar no tuvo ninguna implicación en mí, más que lo positivo de no haber hecho un gasto que, aunque tenía el dinero disponible, finalmente me lo ahorré y puedo usarlo para algo más útil, incluso, algo que realmente sea “prioritario”.

Si cada persona asalariada, con salario bajo, incluso, se pone a analizar sobre sus verdaderas prioridades y la diferenciación objetiva de lo que en realidad no lo es, se dará cuenta de cuánto dinero puede ahorrarse con solo aplicar algunos recortes y concentrarse en el consumo inteligente, en gastar para lo que realmente le puede beneficiar y no para que al día siguiente solo le quede una resaca, una mala digestión o cualquier otro estado de ánimo, con el agravante de una deuda en su tarjeta de crédito o, lo que es lo mismo, menos dinero disponible para otras reales “prioridades”.