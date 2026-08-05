LG Electronics lanza la línea LG Professional Laundry para operaciones comerciales

República Dominicana. 4 de agosto de 2026 — LG Electronics (LG) amplía su presencia en el mercado de lavandería comercial con el lanzamiento global de la línea LG Professional Laundry. Fortaleciendo el amplio portafolio de productos de LG, la nueva línea ofrece a socios B2B de diversos segmentos comerciales —desde retail y lavanderías industriales hasta hotelería y servicios de salud— una solución inteligente e integrada. LG Professional Laundry debutará en Europa este mes, seguido de lanzamientos posteriores en Asia y Norteamérica.

Mayor eficiencia para operaciones comerciales

La nueva línea LG Professional Laundry está diseñada para mejorar la eficiencia operativa en entornos comerciales, ofreciendo lavadoras y secadoras de gran capacidad diseñadas para gestionar cargas de trabajo de alto volumen. Basada en una carga estándar IEC de siete kilogramos, la LG Professional WasherDryer puede completar un ciclo completo de lavado y secado en aproximadamente una hora².

Esta solución todo en uno utiliza AI Weight Detection para optimizar el consumo de agua y energía según el tamaño de la carga, mientras que Dual Inverter HeatPump™ permite un secado eficiente a baja temperatura. Su diseño sin ductos elimina la necesidad de instalar y mantener sistemas de ventilación, mejorando la flexibilidad y reduciendo los costos operativos para los propietarios de negocios.

Tecnología avanzada para un rendimiento confiable

La línea LG Professional Laundry incorpora tecnologías avanzadas para potenciar el rendimiento y la eficiencia. El Dynamic Ball-Core System de LG utiliza un sensor giroscópico integrado para detectar en tiempo real los desequilibrios del tambor, mientras que un estabilizador de esfera equilibra la carga para minimizar las vibraciones³. Este sistema permite un funcionamiento estable con velocidades de centrifugado de hasta 1.100 RPM.

El centrifugado de alta velocidad también mejora la extracción de agua, ayudando a reducir el tiempo de secado, el consumo energético y el ruido.

Aplicado a las secadoras de la línea (incluyendo la WasherDryer), Sensor Dry ayuda a reducir el exceso de secado mediante el uso de datos específicos del modelo y algoritmos inteligentes⁴. Esta función, diseñada para proteger prendas y textiles, ajusta y optimiza el tiempo de secado según una detección precisa del nivel de humedad.

Wet Cleaning con MotionCare ofrece un cuidado especializado para tejidos delicados durante los ciclos de lavado y secado. El proceso comienza con un lavado suave y de alto rendimiento, y finaliza con un ciclo de secado protector a baja temperatura que utiliza movimientos precisos del tambor para ayudar a reducir el riesgo de daños en los tejidos.

Mantenimiento simplificado y gestión inteligente

Las soluciones LG Professional Laundry están diseñadas para ofrecer durabilidad y facilidad de mantenimiento. El diseño Front Service Ready permite un acceso sencillo a componentes clave, haciendo que el servicio técnico sea más rápido y eficiente, reduciendo los tiempos de inactividad.

La línea también ayuda a resolver desafíos operativos mediante funciones como Heat Exchanger Cleaning Assist y el ciclo Tub Clean. La primera enjuaga automáticamente el intercambiador de calor después de cada ciclo, mientras que la segunda ha sido verificada por Intertek para reducir el 99,9999 % de las bacterias en el tambor de la lavadora (bajo condiciones de prueba específicas), ayudando a mantener la limpieza interna de los equipos⁵.

Los equipos LG Professional Laundry permiten a los usuarios seleccionar y ajustar ciclos y configuraciones de manera rápida y sencilla gracias al intuitivo ProGuide Control: una pantalla táctil LCD circular de siete pulgadas con un diseño limpio y centrado en la experiencia del usuario.

Para optimizar las operaciones diarias, la aplicación LaundryCrew permite monitorear de forma remota el estado de los equipos, datos operativos y configuraciones de las máquinas. También admite actualizaciones de software y gestión del sistema, permitiendo que propietarios y administradores supervisen sus soluciones de lavandería y operaciones generales de manera más eficiente.

Además, Open API de LG puede integrarse con sistemas empresariales existentes (mediante un proceso de desarrollo independiente iniciado después de la compra del producto), permitiendo a los clientes crear plataformas personalizadas y ampliar aún más sus capacidades operativas.

Fortaleciendo la presencia global en lavandería comercial

LG ha construido una sólida base en el sector de lavandería comercial mediante sus iniciativas globales B2B y alianzas estratégicas. En Norteamérica, la compañía ha fortalecido su presencia al proporcionar soluciones avanzadas de lavandería a importantes proveedores de servicios, mientras que en Asia continúa expandiendo su alcance mediante modelos de negocio localizados, incluida la operación de franquicias Laundry Crew en Tailandia.

La introducción de la nueva línea Professional Laundry representa el siguiente paso en la estrategia de LG, fortaleciendo su capacidad para ofrecer soluciones más integradas y escalables para clientes B2B en mercados globales clave.

“La línea LG Professional Laundry está diseñada para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones comerciales de lavandería”, afirmó Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company. “Al combinar nuestras tecnologías de lavado y secado impulsadas por inteligencia artificial con nuestras avanzadas tecnologías centrales y servicios integrales de soporte, estamos proporcionando a nuestros socios B2B soluciones que contribuyen al crecimiento de sus negocios”.

Con esta nueva línea, LG reafirma su compromiso de ofrecer soluciones que impulsan el crecimiento de los negocios y mejoran la vida de las personas, porque con LG, Life’s Good.

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