Luis “El Gallo” destaca juegos constituyen un vinculo de hermandad y superación de la juventud

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, consideró hoy que los Juegos Centroamericanos y del Caribe constituyen un vínculo de hermandad y superación para la juventud dominicana.

Aseveró que los atletas participantes en las competencias constituyen la parte más sana del país, la cual practica los deportes y la solidaridad, antes que caer en vicios.

Señaló que hay un compromiso de parte del gobierno y de los empresarios de que no se ahogue con el paso de los meses, los avances logrados con la práctica deportiva.

Dijo que hoy los jóvenes residentes en los barrios necesitan conocer y vivir la solidaridad, y es responsabilidad del Estado brindarle la oportunidad y el impulso de que sean parte del desarrollo nacional.

Expresó que para todos es conocido que en los barrios dominicanos en muchas ocasiones falta la atención a los jóvenes, que perviven en los colmados, las esquinas o en cualquier lugar, sin hacer una actividad productiva.

Por eso hay que mejorar y ampliar la cobertura de la escuela dominicana, y que los maestros se dediquen a tiempo completo a la enseñanza.

No es el momento de amenazar con paros y protestas, cuando desde el ministerio de Educación se está preparando el próximo año educativo, que comenzará a fines de mes.

Precisó que la juventud dominicana necesita apoyo y que se le escuche y que se vaya a buscar soluciones a sus males de siempre, por lo que ahora llegó el momento de poner atención a sus penurias.

Hay que investigar y tomar medidas sobre la deserción escolar, y los jóvenes que cursando la etapa básica de la enseñanza deciden no matricularse para el siguiente ciclo.

Con el deporte y la educación se estará dando un paso acertado y positivo, de ir en rescate de la juventud dominicana.

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