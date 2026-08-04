Asociación Cibao gana Premios Effie por la efectividad de su transformación de marca

Santo Domingo, República Dominicana.- Asociación Cibao fue reconocida con un Premio Effie Bronce República Dominicana en la categoría Revitalización de Marca, por los resultados alcanzados a partir de la implementación de su nueva identidad corporativa, presentada el pasado año como parte de su proceso de transformación institucional.

Considerados entre los reconocimientos más prestigiosos de la industria del marketing y la publicidad, los Premios Effie distinguen las estrategias que demuestran resultados comprobables de negocio a través de una combinación efectiva de planificación, creatividad, ejecución e impacto.

El galardón obtenido por Asociación Cibao valida el impacto de una iniciativa que trascendió la renovación visual de la marca para convertirse en una evolución estratégica de la institución. El proyecto permitió fortalecer su posicionamiento, actualizar su expresión de marca y consolidar una propuesta de valor más alineada con las expectativas y necesidades de sus clientes.

«Este reconocimiento confirma que las estrategias más exitosas son aquellas que generan resultados para las personas y para el negocio. Nos sentimos profundamente orgullosos de este logro, porque refleja el compromiso, la visión y la capacidad de innovación de nuestros equipos», expresó Ninoska Suárez, vicepresidenta de Mercadeo de Asociación Cibao.

Asimismo, Marjorie Benoit, Segunda vicepresidente de Publicidad y Promoción y líder del proyecto, destacó que el premio constituye una validación del trabajo realizado durante todo el proceso de transformación de marca. «La evolución de nuestra identidad corporativa fue el resultado de una visión compartida y de un esfuerzo colectivo orientado a fortalecer la conexión con nuestros clientes y reafirmar quiénes somos como institución. Este reconocimiento pertenece a todas las personas que hicieron posible ese camino».

El proyecto ganador fue desarrollado mediante el trabajo conjunto de equipos multidisciplinarios de todas las áreas de la organización y liderado por el equipo de marca, compuesto por integrantes de la Vicepresidencia de Mercadeo y Vicepresidencia de Comunicaciones y Sostenibilidad, junto a importantes aliados estratégicos como FutureBrand, McCann Santo Domingo y Newlink.

Este reconocimiento reafirma la capacidad de la Asociación Cibao para impulsar iniciativas que combinan visión estratégica, innovación y orientación a resultados, al tiempo que fortalece el posicionamiento construido a partir de su transformación de marca. La institución continuará desarrollando propuestas que eleven la experiencia de sus clientes y contribuyan a generar valor sostenible para las personas, las comunidades y el país.

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