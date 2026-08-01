Primicias agosto 2026, actualidad RD y el mundo, comida cara, incendio L & R Comercial, 137 años del Listín Diario, calor y apagones, quejas por situación económica, rumores de cambios, evaluación de jueces SCJ, logros en la Superintedencia de Bancos, ADP rebelde, agenda del presidente Abinader, nuevo obispo en La Vega, otros temas
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El grito de las amas de casa gritando por los altos precios de los alimentos, los rumores de cambios en la administración pública y en los cuerpos armados, la agenda del presdiente Luis Abinader en el fin de semana, los 137 años del periódico Listín Diario, con nombres y apellidos, la evaluacion de once jueces por el Consejo Nacional de la Magistrarura, un incendio en L&R Comercial en la Autopista de Las Américas, un sismo de magnitud 4.7 en el país, más de una semana sin energía eléctrica en campana, Villa Faro; la ex procuradora general de la República, doctora Miriam Germán, analizando la frecuencia de los femenicidios, el nuevo obispo de diócesis La Vega, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, con la meta de una iglesia cercana a la gente, la organización del año escolar con más de dos millones de estudiantes, el boicot de secccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) al nuevo año escolar, los 74 años de Radio Televisión Dominicana, una disputa de 50 pesos en Santiago de los Caballeros, la calidad de las leyes cuestionada, el daño del tabaquismo, una investigación sobre una pareja encontrada sin vida en una vivienda en la provincia Duarte, frecuentes incidentes de ciudadanos con motoconchistas en las calles, droga decomisada en María Trinidad Sánchez, la crisis en la frontera de Marruecos, algunas personas saqueando mercancías de la empresa L & R Comercial , empresa afectada por un incendio en la sucursal de Las Américas, una presunta estafa contra el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, abusos policiales en las calles, son temas de actualidad que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.
ECONOMIA
La autorización de 90 mil toneladas métricas de azúcar paa abastecer el mercado
Amas de casa promoviendo los cacerolazos contra el alto costo de la vida
La demolición de edificios en Venezuela por los daños del terremoto
El congelamiento de los precios de las gasolinas, gasoil y el GLP, otros combustibles suben
Los logros de la gestión de Alejandro Fernández W en la Superintendencia de Bancos
La Asociación Dominicana de Profesores anunciando que reclamará en las calles el pago de incentivos a los maestros
El impacto de los apagones y de las escandalosas facturas eléctricas en la economía y en los hogares
Los empresarios de Santo Domingo Norte denunciando que los apagones afectan la economía
La iniciada inversión del Ministerio de Turismo en Playa Los Almendros, Baní
Los problemas que confrontan los adquirientes de vehículos financiados en la UASD
Los RD$ 1,900 millones para la expansión eléctrica
El alza en el dólar y el euro
Un choque entre Estados Unidos y China por un alegado trabajo forzoso
Comidilla, el gobierno no sabe la cantidad de empleos públicos
El incremento en el consumo de energía por el calor
La fortaleza de la economía de Santiago Rodríguez con las fábricas de dulces, quesos, casabe, refrescos, producción y valor agregado a la leche, produccion de yuca amarga para el casabe, valor agregado a la semilla de cajuil, agrio de naranja condimentado, dulces y quesos elaborados con leche de cabra, café en la sierra, indusria del plastico
La inversión en una planta de tratamiento de aguas residuales en San Pedro de Macorís
Diferencias entre China y Estados Unidos por los aranceles
Enérgico cuestionamiento a la ley de residuos sólidos, considerada una doble tributación y pesada carga para las empresas
El remozaamiento de la zona turística El Faro
OTROS TEMAS
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) preguntando sobre las mil nuevas aulas anunciadas por el Ministerio de Educación
La identificación a los causantes de incendios forestales en San José de Ocoa por autoridades del Medio Ambiente en esa provincia
La iniciativa para recuperar las áreas protegidas en RD
El problema de la energía eléctrica en el sector de Capotillo, Distrito Nacional
Una protesta pacífica por la muerte de un español en Barahona
La muerte de una mujer baleada en el Ensanche Naco
La despedida del periodista Bienvenido Alvarez Vega de la dirección del periódico Hoy
La toma de posesión del nuevo obispo de La Vega, con la presencia del presencia del presidente Luis Abinader
Juan Hubieres advirtiendo de la posibilidad de enfrentamientos entre transportistas
La evaluación de los centros penitenciarios
Las reacciones por el final de la edición impresa del periódico El Nacional
El proceso para elegir las nuevas autoridades del PRM el 9 de agosto próximo
Un accidente de tránsito con una persona fallecida en la Circunvalación de Baní
El recorrido del ex presidentre Leonel Fernández en Santiago y la Línea Noroesdte
El vínculo del tabaquismo con el cáncer de pulmón
INTERNACIONALES
Un presidente Daniel Ortega, de Nicaragua, desafiante
El desarme de Hamás
La desestabilización a Europa
La candidatura de Lula buscando un cuarto mandato en Brasil
La intensificación de la epidemia de ébola en el Congo
Irán enfrentando el bloqueo naval de Estados Unidos y amenazando con endurecer el cierre del esrecho de Ormuz
Un atentado en Colombia
La muerte de varios miembros de Hizbulá en El Libano, según el Ejército de Israel
Un diálogo gobierno-oposición en Venezuela motivado por Estados Unidos