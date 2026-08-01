Primicias agosto 2026, actualidad RD y el mundo, comida cara, incendio L & R Comercial, 137 años del Listín Diario, calor y apagones, quejas por situación económica, rumores de cambios, evaluación de jueces SCJ, logros en la Superintedencia de Bancos, ADP rebelde, agenda del presidente Abinader, nuevo obispo en La Vega, otros temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El grito de las amas de casa gritando por los altos precios de los alimentos, los rumores de cambios en la administración pública y en los cuerpos armados, la agenda del presdiente Luis Abinader en el fin de semana, los 137 años del periódico Listín Diario, con nombres y apellidos, la evaluacion de once jueces por el Consejo Nacional de la Magistrarura, un incendio en L&R Comercial en la Autopista de Las Américas, un sismo de magnitud 4.7 en el país, más de una semana sin energía eléctrica en campana, Villa Faro; la ex procuradora general de la República, doctora Miriam Germán, analizando la frecuencia de los femenicidios, el nuevo obispo de diócesis La Vega, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, con la meta de una iglesia cercana a la gente, la organización del año escolar con más de dos millones de estudiantes, el boicot de secccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) al nuevo año escolar, los 74 años de Radio Televisión Dominicana, una disputa de 50 pesos en Santiago de los Caballeros, la calidad de las leyes cuestionada, el daño del tabaquismo, una investigación sobre una pareja encontrada sin vida en una vivienda en la provincia Duarte, frecuentes incidentes de ciudadanos con motoconchistas en las calles, droga decomisada en María Trinidad Sánchez, la crisis en la frontera de Marruecos, algunas personas saqueando mercancías de la empresa L & R Comercial , empresa afectada por un incendio en la sucursal de Las Américas, una presunta estafa contra el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, abusos policiales en las calles, son temas de actualidad que despiden e inician una nueva semana en República Dominicana y el mundo.

ECONOMIA

La autorización de 90 mil toneladas métricas de azúcar paa abastecer el mercado

Amas de casa promoviendo los cacerolazos contra el alto costo de la vida

La demolición de edificios en Venezuela por los daños del terremoto

El congelamiento de los precios de las gasolinas, gasoil y el GLP, otros combustibles suben

Los logros de la gestión de Alejandro Fernández W en la Superintendencia de Bancos

La Asociación Dominicana de Profesores anunciando que reclamará en las calles el pago de incentivos a los maestros

El impacto de los apagones y de las escandalosas facturas eléctricas en la economía y en los hogares

Los empresarios de Santo Domingo Norte denunciando que los apagones afectan la economía

La iniciada inversión del Ministerio de Turismo en Playa Los Almendros, Baní

Los problemas que confrontan los adquirientes de vehículos financiados en la UASD

Los RD$ 1,900 millones para la expansión eléctrica

El alza en el dólar y el euro

Un choque entre Estados Unidos y China por un alegado trabajo forzoso

Comidilla, el gobierno no sabe la cantidad de empleos públicos

El incremento en el consumo de energía por el calor

La fortaleza de la economía de Santiago Rodríguez con las fábricas de dulces, quesos, casabe, refrescos, producción y valor agregado a la leche, produccion de yuca amarga para el casabe, valor agregado a la semilla de cajuil, agrio de naranja condimentado, dulces y quesos elaborados con leche de cabra, café en la sierra, indusria del plastico

La inversión en una planta de tratamiento de aguas residuales en San Pedro de Macorís

Diferencias entre China y Estados Unidos por los aranceles

Enérgico cuestionamiento a la ley de residuos sólidos, considerada una doble tributación y pesada carga para las empresas

El remozaamiento de la zona turística El Faro

OTROS TEMAS

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) preguntando sobre las mil nuevas aulas anunciadas por el Ministerio de Educación

La identificación a los causantes de incendios forestales en San José de Ocoa por autoridades del Medio Ambiente en esa provincia

La iniciativa para recuperar las áreas protegidas en RD

El problema de la energía eléctrica en el sector de Capotillo, Distrito Nacional

Una protesta pacífica por la muerte de un español en Barahona

La muerte de una mujer baleada en el Ensanche Naco

La despedida del periodista Bienvenido Alvarez Vega de la dirección del periódico Hoy

La toma de posesión del nuevo obispo de La Vega, con la presencia del presencia del presidente Luis Abinader

Juan Hubieres advirtiendo de la posibilidad de enfrentamientos entre transportistas

La evaluación de los centros penitenciarios

Las reacciones por el final de la edición impresa del periódico El Nacional

El proceso para elegir las nuevas autoridades del PRM el 9 de agosto próximo

Un accidente de tránsito con una persona fallecida en la Circunvalación de Baní

El recorrido del ex presidentre Leonel Fernández en Santiago y la Línea Noroesdte

El vínculo del tabaquismo con el cáncer de pulmón

INTERNACIONALES

Un presidente Daniel Ortega, de Nicaragua, desafiante

El desarme de Hamás

La desestabilización a Europa

La candidatura de Lula buscando un cuarto mandato en Brasil

La intensificación de la epidemia de ébola en el Congo

Irán enfrentando el bloqueo naval de Estados Unidos y amenazando con endurecer el cierre del esrecho de Ormuz

Un atentado en Colombia

La muerte de varios miembros de Hizbulá en El Libano, según el Ejército de Israel

Un diálogo gobierno-oposición en Venezuela motivado por Estados Unidos

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