Harán vigilia frente a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en demanda que Jean Andrés Pumarol, sea enviado a juicio

Familiares, amigos, allegados, personalidades de la Sociedad Civil y vecinos de la señora de Ivonne Handal, de 70 años, asesinada de varias estocadas por Jean Andrés Pumarol, el 23 de julio 2025, en el ensanche Naco, realizarán una vigilia este miércoles 5 de agosto, frente a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en demanda y que Pumarol, sea enviado a juicio para que responda en un Tribunal, por los hechos que cometió.

La protesta será frente al edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, ubicado en la avenida Independencia esquina avenida Enrique Jiménez Moya. Centro de los Héroes, Constanza, Maimon y Estero Hondo (La Feria), a partir de las 6:30 de la tarde.

Con pancartas, consignas alusivas a la protesta y encendido de velas reclamaran justicia a los jueces de la Segunda Sala Isis Muñiz, Teofilo Abndujar y Luis Omar Jiménez, quienes tiene previsto emitir la decisión del recurso de apelación al Auto de No ha Lugar, emitido por el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrado Deiby Timoteo Peguero.

Los hijos de Ivonne Handal, Carolyn Taveras Handal, Evelyn Taveras Handal, y Waleska Handal, de la señora Ivonne Handal, denunciaron que existen Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) de la Procuraduría General de la República donde hay más de un centenar de personas guardan prisión con diagnóstico de esquizofrenia, por lo que Pumarol Fernández, no debe estar exento de ir a la cárcel.

Sostienen que Pumarol Fernández, debe estar bajo custodia de las autoridades en uno de los pabellones psiquiátricos de los Centros de Corrección y Rehabilitación, habilitado al respecto en las cárceles de Najayo Hombres, San Pedro o en El Pinito en La Vega, ya que significa un peligro para la sociedad ya que sus familiares no tienen control de él. Dicen contar con datos preciso cárcel por cárcel de los reos que cumplen condena o están en juicio de fondo con problema de salud mental, por lo que sostienen que la ley debe ser igual para todos.

No tienen control sobre él

Indicaron que, si hubiesen tenido control de él, los hechos acontecidos donde perdieron a su madre no hubiesen ocurrido, el pasado 23 de julio del 2025.

El informe del El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó mediante peritaje oficial que el imputado Pumarol Fernández, está en sus facultades mentales para enfrentar un juicio. Además de que encontró en el análisis que consume Marihuana.

Las familias Taveras Handal sostiene que en una investigación pormenorizada pudieron comprobar que en las cárceles del país hay afectados por esquizofrenia cumpliendo condena, y en proceso de juicio de fondo, acorde a datos estadísticos que posee la Dirección General de Corrección y Prisiones.

Precisaron que los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, deben mirarse en el espejo porque cualquier familiar o ellos mismos pueden ser atacados por un individuo que es un peligro para la sociedad.

En el ataque a cuchilladas resultaron heridos Guillermo Pumarol (padre del agresor), Teresa Fabián Heredia (cuidadora), los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.

Harán vigilia frente a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en demanda que Jean Andrés Pumarol, sea enviado a juicio pic.twitter.com/I1aRdCoyfy — Sol Del Este RD (@SolDelEste46172) August 4, 2026

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