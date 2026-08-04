Ministerio de Educación llama a padres, madres y tutores a consultar sus datos para recibir el Bono a Mil

Por Emmanuel Solano

Santo Domingo.-El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) exhortó a los padres, madres y tutores de estudiantes inscritos en centros educativos públicos a consultar y verificar sus datos para acceder al Bono a Mil por la Educación correspondiente al año escolar 2026-2027.

Para ello, la institución informó que ya está disponible el portal www.bonoamil.gob.do , donde los padres, madres y tutores podrán consultar su información y completar el proceso de registro, en caso de ser necesario, utilizando su número de cédula, un número de teléfono móvil y el código de identificación (ID) de cada estudiante bajo su tutela.

El MINERD recordó que el ID del estudiante puede obtenerse en el centro educativo donde esté inscrito. Una vez validada la información, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con un código de Remesas Banreservas, el cual les permitirá retirar el incentivo en cualquiera de las oficinas comerciales de esa entidad bancaria.

El Bono a Mil por la Educación consiste en un aporte único de RD$1,000 por cada estudiante inscrito y activo en un centro educativo público. Para el año escolar 2026-2027, que inicia este 24 de agosto, el programa beneficiará a 948,762 padres, madres y tutores, correspondientes a 1,394,482 estudiantes de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria en todo el país.

Estas acciones forman parte de los preparativos que desarrolla el MINERD de cara al inicio del próximo año lectivo, con el propósito de garantizar que los estudiantes cuenten con las condiciones óptimas para su permanencia en las aulas y que las familias puedan recibir oportunamente el apoyo dispuesto por el Gobierno.

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