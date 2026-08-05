Atletismo suma otro oro; RD se mantiene en el sexto peldaño

SANTO DOMINGO. La República Dominicana arribó a 85 medallas, incluidas 18 de oro, 18 de plata y 49 de bronce al arribar a la X jornada este martes de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con la presea de oro del velocista Yeral Núñez, y el bronce Yesi Tejeda en lanzamiento de jabalina, ambas del atletismo, el país se mantiene en la sexta posición del medallero general.

Además, las atletas Marileidy Paulino y Anabel Medina, en los 400 metros planos, así como Isaías Pie y Cristian Rodríguez, en 110 metros vallas, avanzaron a la final e irán por medallas este miércoles en el atletismo. El equipo de balonmano masculino se situó en la final al doblegar 29-27 a México, en tanto que boxeadores aseguraron medallas de bronce al avanzar a la semifinal.

El oro que había ganado la cuarteta mixta 4×100 le fue retirado el metal por obstrucción en el pase del listón e invasión de carril. Al cierre, los delegados técnicos dominicanos estaban apelando la decisión.

ATLETISMO

Yeral Núñez, nuevo monarca de los 400 metros vallas

SANTO DOMINGO. Yeral Núñez conquistó la medalla de oro en los 400 metros con vallas al dominar con suma facilidad la final de la prueba en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe con tiempo de 48.30.

El alumno de Félix Sánchez tuvo un despegue impresionante que le permitió saltar las vallas de primero y en los últimos 250 metros sacó una amplia ventaja para destronar al salvadoreño Pablo Ibáñez, campeón de San Salvador 2023, quien finalizó segundo en esta ocasión con 49.64.

El bronce quedó en manos de Guillermo Campos, que cerró con 49.82.

El oro de Núñez es el primero que se obtiene en suelo dominicano en una cita multideportiva regional en los 400 metros con vallas desde el obtenido por Félix Sánchez en los Panamericanos de 2003.

Yesi Tejeda se queda con la medalla de bronce en lanzamiento de jabalina

SANTO DOMINGO. Yesi Tejeda estableció un nuevo récord nacional en el lanzamiento de la jabalina para adjudicarse la medalla de bronce en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Tejeda, quien tuvo un desempeño progresivo, registró un lanzamiento de 54.95 metros para establecer la nueva marca para una quisqueyana.

En su primer intento alcanzó 52.02 metros y en el segundo 53.43 metros, reservando su mejor alcance en la tercera oportunidad.

En el cuarto chance registró 46.57, en el quinto 49.94 y el sexto lanzamiento fue de 46.16.

La prueba fue dominada por la colombiana Flor Ruiz, quien impuso un nuevo récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 67.34, quebrando la propia marca que implantó en Veracruz 2014, con 63.80 metros, el 27 noviembre.

El segundo lugar correspondió para Valentina Barrios, quien lanzó 58.14 metros.

Marileidy y Paulino avanzan a final 400 metros

La velocista Marileidy Paulino accedió fácilmente a la final de los 400 metros planos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe tras llegar a la meta en un tiempo de 50.63.

Paulino, quien partió desde el sexto carril, asumió el liderato de la carrera al entrar a la última curva para rebasar Shafiqua Maloney, quien finalizó segunda con registro de 51.22, mientras que Andrea Rivera culminó tercera con 51.78.

Al llegar a la última recta Paulino se mostró calmada y al finalizar levantó los brazos en señal de gratitud a la fanaticada que acudió al Estadio Olímpico Félix Sánchez para apoyarla.

La quisqueyana buscará este miércoles a las 6:55 de la tarde revalidar su título Centroamericano y del Caribe, tras el oro ganado en San Salvador 2023.

Anabel Medina también accedió a la final de los 400 metros al cronometrar 52.49 en la segunda semifinal, en la cual terminó en el tercer puesto.

Pie y Rodríguez, a la final 110 vallas

Isaías Pie, 110 metros vallas

El vallista Isaías Pie clasificó a la final de los 110 metros vallas al ocupar la tercera posición de la primera serie semifinal, con un tiempo de 13.83 segundos.

En la segunda serie clasificatoria de los 110 metros vallas, Cristian Rodríguez finalizó en el cuarto puesto al lograr un crono de 13.91, y quedó como reserva para la final.

La final será este miércoles a las 6:00 de la tarde.

En los 100 metros vallas femeninos, Tamara Abad no superó la final tras quedar en el quinto peldaño, con un tiempo de 13.90 segundos, en la segunda serie eliminatoria de la especialidad.

BALONMANO FEMENINO

RD vence a México y va a la final

El equipo de balonmano dominicano superó 29 goles por 27 a su similar de México para obtener el derecho de disputar la final del torneo de esa disciplina que se celebra en el Parque del Este.

México se fue al descanso con ventaja de cuatro goles (17-13), pero el selectivo criollo se llevó la segunda mitad 16-10, para alzarse con la victoria.

Yojaver Brito y Ania Ramos anotaron seis goles cada una por el seleccionado dominicano, y la capitana Nancy Peña aportó cinco dianas. Por México, que disputará la presea de bronce, Ángela Tapia colgó ocho goles, e Itzel Aguirre agregó cuatro.

BOXEO

Cuatro púgiles avanzan a las semifinales; aseguran bronce

En los cuartos de final del peso de los 60 kilos, el dominicano Disney Medina aseguró el bronce al superar por puntos 5-0 a Gerónimo Seide, de Haití. Medina, quien avanzó a la semifinal, fue favorecido por los jueces 30-27, 30-27, 30-27, 30-27 y 30-27.

En los 80 kilos, Noel Pacheco exhibió un gran nivel para imponerse por un 5-0 (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27) ante Charles Cox, de Barbados. Con el triunfo, Pacheco se colocó en la ronda de semifinal y garantizó la presea de tercer lugar.

La también dominicana Estefani Almánzar triunfó por RSC (superioridad técnica) ante Jennifer Yool, de Guatemala, tras el árbitro detener el combate al minuto y 55 segundos (1:55 segundos) del segundo asalto.

En los 65 kilos, Miguel Ángel Encarnación superó 5-0 a Antony Ramírez, de Guatemala, y se colocó en las semifinales.

En otro resultado, Esther Jiménez quedó eliminada al perder por puntos, 4-0, ante Irismar Cardozo, de Venezuela, quien ganó 30-26, 30-26, 30-26, 29-27 y 28-28.

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