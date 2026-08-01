Perder manglares también cuesta dinero: estudio estima una exposición económica de USD$ 75 millones al año en República Dominicana

La investigación titulada: “Degradación de los manglares y dinámicas económicas impulsadas por el turismo en un pequeño Estado insular en desarrollo del Caribe: evidencia de un modelo VECM” publicada en la revista científica Ocean & Coastal Management, especializada en gestión de ecosistemas marinos y costeros.

La investigación concluye que la degradación de estos ecosistemas afecta el crecimiento económico y el turismo, y plantea que su conservación debe considerarse una prioridad para el desarrollo del país

SANTO DOMINGO – Los manglares no solo protegen las costas y albergan biodiversidad. También ayudan a sostener la economía dominicana. Esa es la principal conclusión de una investigación realizada por especialistas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), que estima que la degradación de estos ecosistemas expone al país a un impacto económico aproximado de USD$ 75 millones al año, al afectar actividades estrechamente vinculadas al turismo y al crecimiento económico.

El estudio, publicado en la revista científica Ocean & Coastal Management, analizó la evolución de la economía dominicana entre 1995 y 2023 mediante un modelo econométrico de co-integración conocido como Modelo de Corrección de Errores Vectoriales (VECM por sus siglas en inglés), que permite relacionar los órdenes de magnitud de corto y mediano plazo de la relación del capital natural de los manglares con las variables analizadas.

Así, es posible relacionar de forma consistente las dinámicas de crecimiento del producto interno bruto (PIB), con la llegada de turistas internacionales, la capacidad hotelera e infraestructuras y el estado del capital natural de los manglares. La investigación fue desarrollada por los doctores Víctor Gómez-Valenzuela (investigador principal), Katerin Ramírez y Solhanlle Bonilla-Duarte, del INTEC.

Los resultados muestran que el deterioro de los manglares está asociado con reducciones tanto en el crecimiento económico como en la llegada de visitantes y el desarrollo de la infraestructura turística. Además, los investigadores identificaron una relación de largo plazo entre la conservación de estos ecosistemas y el desempeño de la economía nacional altamente dependiente del turismo de enclave costero.

El monto de USD$ 75 millones representa la exposición económica estimada ante la degradación de los manglares, y se obtiene al aplicar la elasticidad de largo plazo identificada por el modelo al valor total de los servicios que generan los distintos ecosistemas costero-marinos del país, estimado en aproximadamente USD$ 1,800 millones anuales. Según el doctor Gómez-Valenzuela, durante su participación en un panel del primer Foro Nacional de los Océanos, este monto representa el 20 % de los ingresos que “sostienen la industria turística dominicana” y el 1.8 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Los autores subrayan que esta cifra constituye una estimación conservadora, ya que no incorpora todos los beneficios que aportan los manglares, como la captura de carbono, la protección frente a huracanes, el apoyo a la pesca o la conservación de la biodiversidad.

Para comprender este hallazgo, los investigadores explican que los manglares funcionan como una infraestructura natural. Sus raíces ayudan a reducir la erosión costera, amortiguan el impacto de tormentas, protegen playas y arrecifes, sirven de refugio para numerosas especies marinas y contribuyen a mantener los paisajes que sustentan buena parte del atractivo turístico del país. Cuando estos ecosistemas se degradan, disminuyen también los beneficios ambientales que respaldan la actividad económica en las zonas costeras.

En un Estado insular como República Dominicana, altamente dependiente del turismo, la conservación y la restauración de los manglares y de otros ecosistemas costero-marinos críticos como los arrecifes de coral, los pastos marinos o las marismas, no debe verse únicamente como una medida ambiental, sino también como una inversión en resiliencia económica.

De este modo, los autores sostienen que los resultados respaldan la incorporación del capital natural costero en las estrategias de desarrollo turístico y en las políticas públicas de ordenamiento costero. Entre las medidas sugeridas figuran fortalecer la protección de los manglares, mejorar la planificación del crecimiento turístico y promover instrumentos económicos que incentiven la conservación de estos ecosistemas.

La investigación fue financiada por el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT), del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

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