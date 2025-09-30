República Dominicana brilla en FIT 2025 con cifras récord para el mercado argentino

Argentina.- República Dominicana participa en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se lleva a cabo en La Rural, con cifras históricas que consolidaron a Argentina como uno de sus principales mercados emisores de todo el mundo.

Durante el primer semestre de 2025, el destino caribeño registró un crecimiento del 89.5%, respecto a la llegada de turistas argentinos durante el mismo período de 2024. Este incremento sin precedentes posicionó a Argentina como el tercer mercado emisor de turistas más importante a nivel global.

Se espera una llegada de más de 450 mil turistas argentinos este 2025, lo que significa un incremento del empleo, impuestos, y derrama económica en el país. Además, el crecimiento de asientos de avión programado para 2026 vaticina ya que este crecimiento continue.

Como parte de la agenda oficial, la delegación dominicana sostuvo más de 40 reuniones con aliados estratégicos de Quisqueya en Argentina, como Ola, Aereo, Tower Travel, Jazz Operador, Julia Tours, Juan Toselli, Copa Airlines, Piamonte, entre otros, además de una agenda de promoción y prensa importante de la mano con el sector privado, que garantice el éxito de esta feria y la visibilidad para todos los argentinos, público profesional y general.

El operador Julia Tours, uno de los más importantes en generación de turismo argentino hacia República Dominicana, reconoció al país en el marco de la feria, por su impulso al fortalecimiento de los lazos turísticos y culturales con Argentina, fruto del éxito de la promoción turística en este mercado.

“FIT fue el escenario ideal para seguir estrechando lazos con nuestros socios estratégicos y agencias de viajes en Argentina, un mercado que no solo creció de manera extraordinaria, sino que también demostró una lealtad y preferencia sostenida por nuestro destino”, destacaron desde el Ministerio de Turismo de República Dominicana.

Perfil del turista argentino

El viajero argentino que eligió República Dominicana lo hizo principalmente en familia (34%) o en pareja/adultos (26%), con una estadía promedio de 9 días.

Su destino favorito fue Bávaro–Punta Cana (72%), seguido de La Romana–Bayahíbe (21%).

El rol de la intermediación fue clave: Del 54% que adquirió un paquete, un 82.2% lo contrató a través de una agencia de viajes.

Se alojaron en resorts (96%), aunque el 61.5% buscó experiencias fuera del hotel.

La excursión a Isla Saona fue la actividad más elegida, disfrutada por más de la mitad de los visitantes (53%). La satisfacción fue altísima (4.6 sobre 5) y el 95.6% volvería al país.

Empresas participantes en FIT 2025

La presencia de República Dominicana en FIT se enriqueció con una sólida representación de su sector turístico, entre los que destacaron: Arajet; Princess Hotels & Resorts; Otium International; HM Hotels / Whala Hotels; Majestic Resorts y CocoBongo Show Disco Punta Cana.

También, Found Trip Tour Operator; Serenade Caribbean Resorts; Impressive Resorts & Spa; Punta Cana; Hotel Casa de Campo Resorts & Villas; Barceló Bávaro Grand Resort; Catalonia Hotels & Resorts.

Además, RIU Hotels & Resorts; Coral Hospitality Corp; Alcega Travel; Amstar DMC; Bávaro Adventure Park; Colonial Tours and Travel; Hodelpa Hotels; Lifestyle Holidays Hotels and Resorts; Blue Diamond Resorts; The Palace Company; Sunscape Dominicus La Romana; Scape Park at Cap Cana.

Con esta amplia delegación y su propuesta diversa de hoteles, operadores, aerolíneas y experiencias, República Dominicana reafirmó en FIT 2025 su compromiso con el mercado argentino, fortaleciendo alianzas y mostrando la riqueza cultural, natural y de entretenimiento que hicieron del país caribeño uno de los destinos más atractivos del mundo.