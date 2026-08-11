La innovación abre nuevas posibilidades para pacientes con cáncer de pulmón en etapas tempranas

El cáncer de pulmón sigue siendo uno de los principales desafíos oncológicos en el mundo. En República Dominicana, más de 44,000 afiliados al Seguro Familiar de Salud han recibido atención relacionada con esta enfermedad, según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). La detección temprana y la innovación terapéutica están impulsando la atención de quienes reciben un diagnóstico en etapas iniciales.

La relevancia de este tema crecerá en los próximos años. La Organización Mundial de la Salud estima que los nuevos casos de cáncer podrían aumentar cerca de 77 por ciento para 2050, debido a factores como envejecimiento de la población y mayor exposición a riesgos para la salud. Frente a esta tendencia, especialistas coinciden en que el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos cada vez más precisos serán fundamentales para mejorar los resultados clínicos.

El Dr. Ian C. Bostock, cirujano torácico de Baptist Health Herbert Wertheim Cancer Institute, explica que los avances recientes permiten diagnósticos más precisos y estrategias personalizadas desde las primeras etapas de la enfermedad. Es reconocido por su experiencia en cirugía torácica mínimamente invasiva y procedimientos robóticos para afecciones intratorácicas.

“Cuando el cáncer de pulmón se detecta en una etapa temprana, contamos con más opciones de tratamiento y una mayor oportunidad de lograr resultados favorables. Los avances en cirugía mínimamente invasiva y tecnologías de diagnóstico permiten intervenir con mayor precisión y ayudar a muchos pacientes a recuperarse más rápido”, señala el Dr. Bostock.

Diagnósticos más precisos y oportunos

Una de las innovaciones más relevantes de los últimos años es la incorporación de tecnologías que permiten evaluar nódulos pulmonares sospechosos mediante procedimientos menos complejos. Entre ellas se encuentran la broncoscopia asistida por robot y herramientas avanzadas de imagen que aportan información clínica de alta precisión. Estas capacidades agilizan la toma de decisiones médicas y permiten intervenir cuando existen mayores posibilidades de éxito.

Especialistas de Baptist Health señalan que la detección temprana influye directamente en la supervivencia. Cuando la enfermedad se identifica antes de llegar a otros órganos, aumentan las alternativas terapéuticas y más pacientes pueden acceder a procedimientos menos invasivos.

Recuperación más rápida y tratamiento personalizado

La cirugía torácica asistida por robot ha ampliado las opciones de tratamiento para personas con enfermedad localizada. Este abordaje ayuda a reducir el trauma de los tejidos y suele asociarse con estancias hospitalarias más cortas y un retorno más rápido a las actividades cotidianas. Para muchos pacientes, la recuperación puede ser más ágil que con abordajes convencionales.

Los avances también están transformando la oncología médica. El análisis molecular del tumor puede identificar alteraciones específicas y orientar terapias dirigidas para ciertos perfiles de pacientes. La inmunoterapia y las técnicas avanzadas de radiación también favorecen una atención más precisa, ajustada a las características de cada caso.

“Cada caso de cáncer de pulmón tiene características particulares. La combinación de innovación tecnológica, experiencia clínica y colaboración entre especialidades nos permite seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente y ofrecer una atención cada vez más precisa”, agrega el Dr. Bostock.

Ante el aumento mundial de casos de cáncer, especialistas destacan la importancia de conocer los factores de riesgo, mantener un seguimiento médico periódico y conversar con un profesional de salud sobre las pruebas de detección disponibles. A medida que surgen nuevas alternativas diagnósticas y terapéuticas, la detección temprana amplía las posibilidades para quienes enfrentan esta enfermedad y sus familias.

Fuentes

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