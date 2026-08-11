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Secretario general de ONU lamentó pérdida de vidas en Colombia

PRIMICIAS DIGITAL11 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura
Bogotá, 11 ago (Prensa Latina) El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó hoy la pérdida de vidas, así como las numerosas personas heridas, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia ayer, trascendió aquí.

En un comunicado divulgado en esta capital, el líder de la mayor organización internacional expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno del país neogranadino, y transmitió “sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas”.

También deseó una pronta y completa recuperación a todas las personas afectadas, a medida que surgen informes sobre viviendas derrumbadas y otros daños importantes, y las autoridades trabajan para evaluar el impacto total.

En su comunicado, aseguró que Naciones Unidas mantiene estrecho contacto con las autoridades colombianas y apoyan la respuesta liderada por el Gobierno.

De acuerdo con el último balance de la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, suman ya 181 los fallecidos tras el sismo y mil 310 los lesionados.

Los daños materiales son cuantiosos en infraestructura, viales, servicios de telefonía y comunicaciones, entre otros.

rc/ifs

  • #colombia #condolencias #fallecidos #sismo
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