Secretario general de ONU lamentó pérdida de vidas en Colombia

En un comunicado divulgado en esta capital, el líder de la mayor organización internacional expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno del país neogranadino, y transmitió “sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas”.

También deseó una pronta y completa recuperación a todas las personas afectadas, a medida que surgen informes sobre viviendas derrumbadas y otros daños importantes, y las autoridades trabajan para evaluar el impacto total.

En su comunicado, aseguró que Naciones Unidas mantiene estrecho contacto con las autoridades colombianas y apoyan la respuesta liderada por el Gobierno.

De acuerdo con el último balance de la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia, suman ya 181 los fallecidos tras el sismo y mil 310 los lesionados.

Los daños materiales son cuantiosos en infraestructura, viales, servicios de telefonía y comunicaciones, entre otros.

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