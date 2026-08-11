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Entretenimiento

Cheddy García estrena este viernes “Infiel por una causa” en Microteatro Santo Domingo

PRIMICIAS DIGITAL11 de agosto de 2026
0 1 minuto de lectura

Santo Domingo.– La reconocida actriz y humorista Cheddy García llega este viernes 14 de agosto a Microteatro Santo Domingo con el estreno de “Infiel por una causa”, una producción de S28 Producciones, escrita y dirigida por Ismael Almonte, que protagoniza junto al actor Erlyn Saúl.

La comedia tendrá funciones los días 14, 15 y 16 de agosto, y regresará para su segundo y último fin de semana los días 28, 29 y 30 de agosto.

García, una de las figuras más queridas y versátiles del entretenimiento dominicano, comparte escena con Erlyn Saúl, uno de los actores jóvenes con mayor trayectoria y proyección de su generación. La historia reúne a dos desconocidos en la habitación de un hotel, donde lo que aparenta ser un encuentro clandestino termina convirtiéndose en una divertida y reveladora conversación sobre la infidelidad, la soledad dentro del matrimonio, el deseo y esos secretos que muchas veces permanecen escondidos detrás de una relación.

“Cheddy tiene esa capacidad extraordinaria de llevarte de la carcajada a un lugar profundamente humano. Escribí esta historia pensando en una comedia que divierta, pero que también nos permita reconocernos en todo aquello que callamos dentro de una relación”, expresa su escritor y director, Ismael Almonte.

Por su parte, García destaca la cercanía que propone el montaje: “Me encanta poder encontrarme con el público tan de cerca, hacerlos reír y al mismo tiempo contar una historia que tiene mucho de nuestra realidad. Esta mujer dice cosas que muchas quisieran decir y no se atreven”, señala la actriz.

“Infiel por una causa” forma parte de “Por los secretos”, la temporada que actualmente se presenta en Microteatro Santo Domingo y que incluye además “Dios te salve, María”, con Heidy Brown; “Punto Ciego”, con Yelidá Díaz y Camila Santana; “Un matrimonio lavanda”, con Héctor Adriel y Mary Gaby Aguilera; “Malas Madres”, con Greimy Menéndez y Cheily Cruz; y “El amor es una droga”, protagonizada por Erni Coronado y Shanisse Rojas.

Las boletas para “Infiel por una causa” y las demás obras de la temporada “Por los secretos” están disponibles en www.microteatro.do.

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