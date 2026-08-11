REFIDOMSA registra el mejor mes de julio de los últimos 14 años impulsada por el dinamismo de la economía dominicana

Santo Domingo– El dinamismo que continúa mostrando la economía dominicana quedó reflejado en el incremento de la demanda de combustibles durante julio de 2026, permitiendo a la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA) registrar el mejor mes de julio en ventas de los últimos 14 años, con un total de 2,302,962 barriles comercializados, la cifra más alta alcanzada para ese mes desde 2012.

El volumen despachado supera el récord anterior para un mes de julio, establecido en 2012, cuando se comercializaron 2,269,378 barriles, y representa un incremento de 175,194 barriles con relación a julio de 2025, equivalente a un crecimiento de 8.2 %.

Al referirse a estos resultados, el presidente de REFIDOMSA, Samuel Pereyra, destacó que el comportamiento registrado evidencia el dinamismo de la economía nacional y el compromiso de la empresa con garantizar el abastecimiento de combustibles que demanda el desarrollo del país.

“Alcanzar el mejor mes de julio de los últimos 14 años es una muestra de la confianza en la capacidad operativa de REFIDOMSA y, al mismo tiempo, un reflejo del dinamismo que experimentan los distintos sectores productivos de la economía dominicana. Continuaremos fortaleciendo nuestras operaciones para garantizar un suministro confiable, oportuno y seguro que contribuya al crecimiento y desarrollo del país”, expresó Pereyra.

La tendencia también se refleja en el desempeño acumulado del año. Entre enero y julio de 2026, REFIDOMSA comercializó 15,352,965.91 barriles, lo que representa un incremento de 1,610,565.39 barriles, equivalente a 11.72 %, respecto al mismo período de 2025.

Asimismo, este desempeño supera en 763,937.69 barriles la meta establecida en el Plan Operativo 2026 para el periodo enero-julio, situándose 5.23 % por encima de lo proyectado.

Entre los productos que registraron los mayores incrementos de demanda figuran el gasoil regular, con un aumento de 403,177 barriles; la gasolina premium, con 314,624 barriles

adicionales; el combustible de aviación (AVTUR), con un crecimiento de 176,497 barriles; el gasoil óptimo, con 168,033 barriles más, y el fuel oíl regular, con un incremento de 155,830 barriles respecto al mismo período del año anterior.

Con este desempeño, REFIDOMSA reafirma su papel como empresa estratégica para la seguridad energética nacional, garantizando el abastecimiento continuo de combustibles que impulsan la movilidad, la producción, el comercio, el turismo y las demás actividades que sostienen el crecimiento económico de la República Dominicana.

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