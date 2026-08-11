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Más de 180 fallecidos y mil 300 lesionados en Colombia tras sismo

PRIMICIAS DIGITAL11 de agosto de 2026
3 1 minuto de lectura
Bogotá, 11 ago (Prensa Latina) La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia divulgó hoy en su más reciente reporte que suman ya 181 los fallecidos tras el sismo ocurrido la víspera en el país y mil 310 los lesionados.

En sus canales oficiales, la organización detalló que del total de decesos 72 son de la ciudad de Pereira, 95 de Cali, nueve de Manizales y cinco en Quibdó.

También difundió el desglose de los heridos: 103 en Quibdó, 174 en Armenia, 885 en Cali, 78 en Manizales y seis en Pereira.

Aun existen reportes de decenas de desaparecidos, muchos de los cuales se presume estarían bajo los escombros de los edificios colapsados.

Las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes continúan en las referidas ciudades, las más golpeadas por el sismo de 7,4 grados, el más intenso ocurrido en una década, según el Servicio Geológico Colombiano.

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