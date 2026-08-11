ONDA TROPICAL PROVOCARÁ AGUACEROS, TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RÁFAGAS DE VIENTO ESTA TARDE Y NOCHE

Para hoy, una onda tropical sobre Puerto Rico incrementará la humedad en nuestra masa de aire e interactuará con la vaguada al noroeste del país. Durante la mañana, se esperan chubascos aislados hacia poblados en la porción oriental de la nación, mientras que en la tarde y la noche, observaremos nublados acompañados de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en las provincias: La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Independencia, Baoruco y El Gran Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional).

Se vigilan dos áreas con potencial ciclónico; la primera asociada a una zona de baja presión a unos cuantos cientos de kilómetros de las islas de Cabo Verde; la segunda, asociada a una onda tropical a medio camino entre las costas de África y las Antillas Menores. Ambas poseen una probabilidad baja (alrededor de un 30% y 10%, respectivamente) para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas. Durante los próximos siete días, esta probabilidad de desarrollo incrementa a un 70% para el primer disturbio tropical. Por su posición actual, es importante dar seguimiento a estas perturbaciones.

Igualmente, se informa sobre una tercera vaguada al norte de las Bahamas produciendo aguaceros desorganizados con un potencial bajo (10%) para convertirse en ciclón tropical en los próximos dos días y que por su posición y desplazamiento no ofrece peligro para el país.

Las temperaturas continuarán calurosas. Se recomienda ingerir suficientes líquidos, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

Distrito Nacional: nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: nublado en la tarde con aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Temperaturas: Mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C.

El miércoles, la onda tropical y la vaguada en altura, mantendrán condiciones humedas e inestables, favorables para que continúen las lluvias. En la mañana se esperan chubascos aislados y posibles tronadas en poblados próximos a las costas. En la tarde, continuarán los nublados generando aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento más frecuentes sobre localidades del nordeste, sureste, Valle del Cibao, cordillera Central y la zona fronteriza.

Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas.

Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas.

Parael jueves, se espera que disminuya el contenido de humedad en nuestra masa de aire, ya que la onda tropical se habrá alejado del país. Por tanto, la vaguada solo generará aguaceros aislados y tronadas en la tarde hasta las primeras horas de la noche, en provincias en el noreste, cordillera Central y la zona fronteriza.

Resumen: onda tropical y vaguada incrementarán las precipitaciones, generando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante esta tarde y noche en varias provincias. Mañana continuarán los aguaceros en varias regiones de la nación. Se informa sobre disturbios con potencial ciclónico sobre el Atlántico. Las temperaturas continuarán bastante calurosas.

PRONÓSTICO POR PROVINCIAS PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos nubosos en la tarde y noche con aguaceros aislados y tronadas. 34/36 23/25 Puerto Plata Incrementos nubosos en la tarde y noche con aguaceros aislados. 35/37 23/25 Duarte Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas. 34/36 23/25 Constanza Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde. 27/29 13/15 Peravia Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde y noche. 33/35 24/26 San Pedro de Macorís Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde y noche. 33/35 23/25 La Romana Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde y noche. 33/35 23/25 La Vega Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde y noche. 35/37 21/23 Monseñor Nouel Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde y noche. 34/36 24/26 San Cristóbal Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde y noche. 33/35 21/23 Samaná Incrementos nubosos en la tarde con aguaceros dispersos y tronadas. 34/36 24/26 Monte Cristi Incrementos nubosos en ocasiones. 34/36 24/26 Azua Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde y noche. 33/35 19/21 San Juan Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde y noche. 33/35 18/20 Barahona Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde y noche. 34/36 24/26 La Altagracia Nublado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en la tarde y noche. 33/35 24/26

Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.-

Visited 1 times, 1 visit(s) today