Punta Cana: el futuro se construye entre todos

Por Lic. César Fragoso. Asesor inmobiliario.



Hace apenas unas décadas, pocos imaginaban que una extensa franja de playas,

cocoteros y caminos rurales llegaría a convertirse en uno de los destinos turísticos

e inmobiliarios más importantes de América Latina. Lo que hoy conocemos como

Punta Cana es el resultado de una visión compartida, de años de trabajo y de la

confianza que miles de personas depositaron en el potencial de esta región.

Su desarrollo no fue fruto de la casualidad. Empresarios visionarios, inversionistas,

trabajadores, comunidades, autoridades y el propio Estado dominicano fueron

aportando, desde diferentes responsabilidades, los elementos necesarios para

transformar una zona prácticamente aislada en una referencia internacional para

el turismo, la inversión y la calidad de vida.

Hoy Punta Cana representa mucho más que hoteles de lujo y hermosas playas.

Es un centro económico que genera miles de empleos, atrae inversión extranjera,

impulsa el desarrollo de nuevas empresas y fortalece sectores tan diversos como

la construcción, el comercio, el transporte, la educación y los servicios de salud.

Los dos artículos anteriores de esta serie analizaron algunos de los pilares que

explican ese crecimiento. Hablamos del desarrollo inmobiliario, de las nuevas

carreteras, de los incentivos que ofrece Confotur y de la importancia de la

planificación territorial. Todos estos factores continúan fortaleciendo una región

que no deja de evolucionar.

Sin embargo, el mayor desafío comienza precisamente cuando una ciudad

alcanza el éxito. Crecer resulta importante, pero crecer con orden, planificación y

visión de futuro es lo que realmente garantiza que ese éxito pueda mantenerse

durante las próximas generaciones.

Las nuevas inversiones deben ir acompañadas de una infraestructura capaz de

responder a las necesidades de una población cada vez mayor. El fortalecimiento

de las vías de comunicación, el transporte, los servicios públicos, la seguridad

ciudadana y la protección del medio ambiente son tareas que requieren el

compromiso permanente de todos los sectores.

La reciente apuesta por una planificación más organizada del territorio constituye

una señal alentadora. Proteger áreas de valor ambiental, ordenar el crecimiento

urbano y preservar los recursos naturales no representa un obstáculo para el

desarrollo; por el contrario, fortalece la confianza de quienes deciden invertir y

contribuye a construir una ciudad más equilibrada y sostenible.

Pero ninguna ley, ningún plan ni ninguna obra pública será suficiente si cada uno

de los actores que forman parte de Punta Cana no asume también su propia

responsabilidad. El desarrollo de una ciudad depende tanto de las políticas

públicas como de la conducta de quienes viven, trabajan, invierten y ofrecen

servicios en ella.

Empresarios comprometidos con la calidad, desarrolladores responsables,

autoridades eficientes, comunidades participativas y ciudadanos conscientes

forman parte de una misma cadena. Cuando uno de esos eslabones falla, la

imagen de todo el destino puede verse afectada. Por el contrario, cuando todos

trabajan con un mismo propósito, la marca Punta Cana se fortalece y gana mayor

prestigio ante el mundo.

Y precisamente esa marca constituye uno de los activos más valiosos que posee

la República Dominicana. Punta Cana ya no pertenece únicamente a quienes

residen o invierten en esta zona. Su prestigio beneficia al turismo nacional,

proyecta una imagen positiva del país y abre oportunidades para nuevas

inversiones que terminan impactando favorablemente toda la economía

dominicana.

Quienes observan hoy esta evolución difícilmente pueden ignorar una realidad.

Las ciudades que logran consolidar un crecimiento sostenido, con infraestructura,

planificación y confianza de los mercados, rara vez regresan a los niveles de

precios del pasado. Esa es una reflexión que merece ser considerada por quienes

han pensado adquirir una vivienda o realizar una inversión en esta región y aún

continúan posponiendo su decisión.

Más que preguntarnos cuánto ha crecido Punta Cana, quizás debamos

preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer para que continúe siendo un

ejemplo de desarrollo para el país y para el Caribe. Preservar su prestigio,

fortalecer su planificación y mantener la confianza de inversionistas y visitantes es

una responsabilidad compartida que trasciende a cualquier gobierno, empresa o

institución.

El verdadero éxito de Punta Cana no dependerá únicamente de los edificios que

se construyan mañana, sino de la capacidad que tengamos para proteger todo lo

que se ha logrado durante décadas. ¿Estamos preparados para asumir ese

compromiso? ¿Qué puede aportar cada uno de nosotros para seguir fortaleciendo

esta gran marca país?

Y para quienes aún contemplan la posibilidad de invertir, ¿será más conveniente

esperar o aprovechar las oportunidades que todavía ofrece una región que

continúa escribiendo una de las historias de desarrollo más extraordinarias de la

República Dominicana? Lo invito a compartir sus opiniones y enriquecer este

debate con sus comentarios.

Cesarfragoso75@hotmail.com

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