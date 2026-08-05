Turismo
Más de 7,7 millones de visitantes llegan al país hasta julio.
El ministro David Collado calificó de extraordinaria la llegada de turistas en julio al alcanzar la cifra récord de 921,718 turistas.
Santo Domingo, martes 4 de agosto 2026. -El turismo dominicano sigue alcanzando cifras récord al registrar la llegada de 7,700,118 visitantes en los primeros siete meses de un año, lo que representa un crecimiento de un 7% con relación al 2025, 10,4% respecto al 2024 y un 69,6 en comparación con el 2019.
En su tradicional conferencia de prensa, donde se da a conocer el comportamiento del turismo y su impacto en la economía, Collado informó que en el periodo enero-julio el país recibió 5,885,259 turistas, vía aérea, y 1,814,859 cruceristas, por la vía marítima.
«Esas dos llegadas, nos dan el gran número de 7,700,118 visitantes en solo 7 meses, la mayor cifra alcanzada en ese período en la historia del turismo dominicano”, indicó Collado al presentar las estadísticas ante los principales actores del sector, durante un acto que se llevó a cabo en el hotel Embajador de la capital.
Informó, también, que solo en julio el país recibió 1,083,448 visitantes, lo que representa un crecimiento de un 2,9% con relación al mismo mes del 2025, 6,4% respecto al 2024 y un 60,6 con relación al 2019.
Detalló que el mes pasado el país recibió 921,718 turistas, vía aérea, para un aumento de un 6,7% respecto al mismo mes del 2025, así como 161,730 cruceristas.
Los principales países emisores de turistas en julio fueron Estados Unidos con 48%, Canadá 7%, Argentina y Colombia 6%, Puerto Rico 5%, México y Reino Unido 3% y España un 2%.
En julio los aeropuertos que más vuelos recibieron fueron Punta Cana con un 58%, Las Américas 24%, Cibao un 13%, Puerto Plata 3%, La Romana y Samaná un 1%.
La mayor cantidad de vuelos llegaron desde Estados Unidos con un 50%, Panamá con 7%, Colombia y Puerto Rico un 6% Canadá un 5%, Perú y España 3% y Argentina, México y Cuba un 2%.
Collado informó, también, que en julio la ocupación hotelera fue de 76%, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fueron de un 4.4 un en una medición de 5 puntos.
Debido a ese nivel de satisfacción el 91% de los visitantes afirman que regresarían y el 59% recomendarían el destino.
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