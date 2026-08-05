Más de 7,7 millones de visitantes llegan al país hasta julio.

Santo Domingo, martes 4 de agosto 2026. -El turismo dominicano sigue alcanzando cifras récord al registrar la llegada de 7,700,118 visitantes en los primeros siete meses de un año, lo que representa un crecimiento de un 7% con relación al 2025, 10,4% respecto al 2024 y un 69,6 en comparación con el 2019.

En su tradicional conferencia de prensa, donde se da a conocer el comportamiento del turismo y su impacto en la economía, Collado informó que en el periodo enero-julio el país recibió 5,885,259 turistas, vía aérea, y 1,814,859 cruceristas, por la vía marítima.

«Esas dos llegadas, nos dan el gran número de 7,700,118 visitantes en solo 7 meses, la mayor cifra alcanzada en ese período en la historia del turismo dominicano”, indicó Collado al presentar las estadísticas ante los principales actores del sector, durante un acto que se llevó a cabo en el hotel Embajador de la capital.

Informó, también, que solo en julio el país recibió 1,083,448 visitantes, lo que representa un crecimiento de un 2,9% con relación al mismo mes del 2025, 6,4% respecto al 2024 y un 60,6 con relación al 2019.

Detalló que el mes pasado el país recibió 921,718 turistas, vía aérea, para un aumento de un 6,7% respecto al mismo mes del 2025, así como 161,730 cruceristas.

Los principales países emisores de turistas en julio fueron Estados Unidos con 48%, Canadá 7%, Argentina y Colombia 6%, Puerto Rico 5%, México y Reino Unido 3% y España un 2%.

En julio los aeropuertos que más vuelos recibieron fueron Punta Cana con un 58%, Las Américas 24%, Cibao un 13%, Puerto Plata 3%, La Romana y Samaná un 1%.

La mayor cantidad de vuelos llegaron desde Estados Unidos con un 50%, Panamá con 7%, Colombia y Puerto Rico un 6% Canadá un 5%, Perú y España 3% y Argentina, México y Cuba un 2%.

Collado informó, también, que en julio la ocupación hotelera fue de 76%, mientras que los niveles de satisfacción de los turistas fueron de un 4.4 un en una medición de 5 puntos.

Debido a ese nivel de satisfacción el 91% de los visitantes afirman que regresarían y el 59% recomendarían el destino.

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