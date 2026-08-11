Cámara de Diputados rinde honras fúnebres a Jorge Frías y destaca su legado de servicio a su comunidad y al país

SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados rindió este martes honras fúnebres al diputado Jorge Frías en el Salón de la Asamblea Nacional.

Legisladores, autoridades, familiares y servidores de la institución destacaron su trayectoria política, legislativa y comunitaria, así como su compromiso con las comunidades que representó y con el país.

Los restos del legislador llegaron a las 11:00 de la mañana a la sede del Congreso Nacional. Los presentes permanecieron de pie en actitud solemne durante la entrada del féretro.

El acto fue encabezado por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y Ricardo de los Santos, presidente del Senado, junto a otros legisladores y autoridades.

El presidente Alfredo Pacheco, visiblemente afectado, recordó a Frías no sólo como compañero de labores, sino como amigo y hermano.

“Jorge Frías no era para mí solo un diputado, un amigo, un hermano, sino una huella muy acentuada en nuestro espíritu”, expresó.

Pacheco resaltó que Frías dedicó gran parte de su vida al trabajo político y municipal, que sabía conectar con la gente y que asumía sus preocupaciones como propias. Destacó también que, incluso durante su enfermedad, siguió activo en las comisiones parlamentarias.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó la trayectoria de Frías como un hombre formado en las bases y cercano a la gente. Subrayó que “nunca dejó de luchar por sus raíces” y que “hizo del servicio y del compromiso con su gente parte esencial de su vida ”.

A las 11:30 se realizó la primera guardia de honor, encabezada por Alfredo Pacheco, Ricardo de los Santos, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D’Aza y Eduviges María Bautista Gomera.

Luego participaron legisladores y representantes de las distintas bancadas, entre ellos los voceros Amado Díaz, Carlos de Pérez, Ramón Raposo y Gustavo Sánchez.

La ceremonia concluyó a las 12:00 del mediodía. En la despedida, Pacheco y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados participaron en la última guardia. La salida de los restos fue acompañada de salvas de cañón, según el protocolo.

Jorge Frías falleció el 7 de agosto a los 67 años en Cedimat. Pertenecía al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y representaba la circunscripción 2 de Santo Domingo Este.

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