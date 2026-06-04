RD y Ecuador fortalecen comercio e inversión bilateral

Tras la reunión entre el presidente Luis Abinader y su homólogo Daniel Noboa en Punta Cana.

Santo Domingo. – El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) pactó los términos generales de referencia para la negociación de un posible acuerdo comercial de alcance parcial, con el gobierno ecuatoriano que impulsaría y promovería los intercambios comerciales, las inversiones y el encadenamiento productivo entre ambas naciones.

Esto como resultado de la reunión que sostuvieron recientemente el presidente Luis Abinader y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, en Punta Cana, durante una visita de Noboa a la República Dominicana.

El acto estuvo encabezado por el ministro Yayo Sanz Lovatón, donde se establecieron los aspectos generales y la forma en que ambas naciones dirigirán las conversaciones para llegar a un acuerdo para potenciar sus exportaciones y fortalecer la integración económica regional.

El documento con las especificaciones técnicas, la definición de los equipos de trabajo y la información a intercambiar fue firmado por el viceministro de Comercio Exterior del MICM, Daniel Peña, y la viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Ivanova Cereceda.

Durante su intervención, el ministro Yayo Sanz Lovatón destacó la histórica relación entre ambos países y las oportunidades de esta relación económica. “Ecuador es un país que respetamos y con el que tenemos una gran historia. Tuve la oportunidad, junto al presidente Abinader, de conocer al presidente Noboa en un encuentro de consultas políticas y comerciales, y allí pudimos confirmar la gran sinergia entre las economías de Ecuador y República Dominicana”, expresó.

Indicó que Ecuador cuenta con una importante producción de materias primas, mientras que República Dominicana posee amplia experiencia en turismo, zonas francas, logística y servicios, además de una ubicación estratégica para el comercio internacional.

“Creo que ambos países podemos hacer grandes cosas, y por eso hoy estamos firmando este convenio. Ojalá sirva de ejemplo para que los demás países de Latinoamérica continúen trabajando unidos, porque juntos somos más y juntos hacemos más por nuestros pueblos”, agregó.

También estuvieron presentes la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Alejandro Dávalos; el embajador de Ecuador en República Dominicana, Santiago Martínez y el asesor de la ministra de Ecuador, Jairo Cueva.

De su lado, la ministra Gabriela Sommerfeld manifestó que para Ecuador constituye un honor visitar República Dominicana y suscribir este acuerdo en beneficio de ambas naciones y sus ciudadanos. “Este documento fortalecerá los lazos comerciales para generar riquezas y oportunidades de empleo para ambos países. Auguro muchos éxitos para esta relación”, expresó.

Asimismo, la viceministra Ivanova Cereceda señaló que la firma representa “el primer paso de una relación que continuará fortaleciéndose en términos positivos y fraternales entre Ecuador y República Dominicana”.

En tanto, el viceministro Daniel Peña resaltó que el Acuerdo de Alcance Parcial representa un paso concreto hacia una relación económica más profunda entre República Dominicana y Ecuador, basada en complementariedad, oportunidades de inversión y crecimiento del comercio bilateral.

Peña recordó que en agosto ambos países celebrarán 140 años de relaciones diplomáticas, caracterizadas por vínculos históricos, culturales y valores compartidos. “Con este acuerdo consolidamos las conversaciones sostenidas entre los presidentes Luis Abinader y Daniel Noboa sobre comercio e inversión, creando una fuente idónea de oportunidades para beneficio de nuestra gente”, afirmó.

Tras la firma, los equipos técnicos continuarán coordinando el cronograma y las modalidades de negociación en beneficio de sectores clave de nuestras exportaciones.

Intercambio comercial

En el 2025 el intercambio comercial entre ambas naciones ascendió a US$170.2 millones. Las exportaciones dominicanas hacia Ecuador alcanzan US$19.9 millones, mientras que las importaciones desde Ecuador suman US$150.4 millones. Ecuador ocupa la posición 28 como socio comercial de República Dominicana, mientras que República Dominicana ocupa la posición 37 como socio comercial de Ecuador.

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