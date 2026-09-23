Productores de casabe y yuca piden a Abinader observar ley que crea INDOCASABE

Monción, Santiago Rodríguez. La Asociación de Casaberos de Monción (ASOPROCAMON) solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, observar el proyecto de ley que crea el Instituto Dominicano del Casabe (INDOCASABE) antes de su promulgación, a fin de incorporar a los productores de casabe y de yuca amarga en la dirección de la nueva institución y garantizar una solución consensuada al planteamiento del sector.

La petición surge luego de que recientemente productores de casabe de Monción solicitaran una reunión con el senador Antonio Marte para conocer los detalles del proyecto y plantearle sus inquietudes. Durante el encuentro, los productores expusieron su preocupación por la falta de representación directa del sector en la estructura de INDOCASABE, mientras que, según ASOPROCAMON, el legislador no ofreció mayores detalles sobre el contenido y alcance de la iniciativa.

El presidente de ASOPROCAMON, Paulino Peralta, explicó que la organización no se opone a la creación de INDOCASABE, sino que procura que la legislación incluya a quienes producen el casabe y la yuca amarga, por entender que sus conocimientos y experiencia son fundamentales para las decisiones que tomará el instituto.

“¿Cómo podemos crear una institución específicamente para desarrollar el casabe sin que quienes producen el casabe formen parte de su gobernanza?”, cuestionó Peralta.

De acuerdo con la asociación, el proyecto atribuye a INDOCASABE responsabilidades relacionadas con la siembra de yuca, financiamiento, capacitación, investigación, producción, comercialización, estándares e insumos, pero no contempla una representación directa de los productores de casabe y de yuca amarga en su Consejo Directivo.

Peralta sostuvo que la solicitud no busca privilegios ni control sobre la institución, sino una representación sectorial que permita que los productores tengan voz y voto en las decisiones que incidirán directamente sobre su actividad.

“Las gestiones pasan, pero las leyes permanecen. Y nuestra responsabilidad hoy es procurar que lo que se apruebe permanezca durante muchos años al servicio del sector para el cual fue creado”, afirmó.

Productores plantean cambios al proyecto

ASOPROCAMON pidió que, durante la revisión del proyecto en el Congreso Nacional, se incorpore la representación de los productores de casabe y de yuca amarga con voz y voto en el Consejo Directivo, así como la participación de la asociación dentro de una representación sectorial plural. También propuso que la ley establezca a Monción, Santiago Rodríguez, como sede de INDOCASABE, además de definir reglas claras de gobernanza, transparencia y selección de los representantes y crear una mesa de trabajo con los actores directos de la cadena antes de concluir la redacción definitiva de la legislación.

La asociación sostiene que Monción debe ser considerada para albergar la sede del instituto debido a su trayectoria productiva y a su reconocimiento institucional como Capital del Casabe, localidad que mantiene una importante actividad vinculada a la elaboración y comercialización de este producto.

Peralta recordó que versiones anteriores del proyecto contemplaban la participación de asociaciones de productores de casabe, productores de yuca amarga y otros actores de la cadena, por lo que entiende que estos sectores deben ser tomados en cuenta en la versión definitiva.

“Eficiencia no debe significar exclusión. Una institución que tiene como misión desarrollar el casabe debe escuchar y contar con quienes producen el casabe”, sostuvo.

ASOPROCAMON reiteró su disposición de dialogar con el Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo y pidió al presidente Luis Abinader que observe el proyecto antes de su promulgación, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo que permita revisar la estructura de gobernanza propuesta.

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