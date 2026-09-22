BCRD revela que el total de ocupados alcanzó 5,271,005 en abril-junio del 2026
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que, de acuerdo con los
resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), al segundo
trimestre de 2026 el total de ocupados de la economía dominicana alcanzó 5,271,005
trabajadores, para un incremento interanual de 2.9 %, equivalente a 147,456 nuevos
ocupados netos con respecto a abril-junio de 2025.
Con este resultado, la tasa de ocupación (TO) y la tasa global de participación (TGP) se
situaron en 63.2 % y 66.8 %, respectivamente, manteniéndose en niveles cercanos a sus
máximos históricos y reflejando una elevada utilización de la fuerza de trabajo en el contexto
de la región.
En términos de composición de la generación de empleos, del incremento interanual de
147,456 ocupados netos registrado en los últimos doce meses, los trabajadores formales
contribuyeron con 74,794 nuevos ocupados, equivalentes al 50.7 %, mientras que los
informales aportaron los 72,663 restantes, para un 49.3 %. De esta manera, la tasa de
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informalidad total se ubicó en 53.8 % en el segundo trimestre de 2026, por debajo del
promedio histórico de 56.7 % registrado en la serie de la ENCFT desde 2014.
El BCRD explica que la ENCFT es una encuesta por muestreo probabilístico que tiene por
objetivo principal estimar el vínculo de las personas en edad de trabajar con el mercado
laboral, así como servir de fuente de datos para dar seguimiento a la evolución de la
pobreza monetaria.
Agrega que la misma está diseñada para generar resultados representativos a nivel de todo
el país y de forma desagregada de las cuatro grandes regiones: Ozama o Metropolitana,
Norte o Cibao, Sur y Este, recopilando información de manera continua en una muestra de
8,480 viviendas con periodicidad trimestral y un nivel de confianza de 90 % en la estimación
de los indicadores laborales.