BCRD revela que el total de ocupados alcanzó 5,271,005 en abril-junio del 2026

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que, de acuerdo con los

resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), al segundo

trimestre de 2026 el total de ocupados de la economía dominicana alcanzó 5,271,005

trabajadores, para un incremento interanual de 2.9 %, equivalente a 147,456 nuevos

ocupados netos con respecto a abril-junio de 2025.

Con este resultado, la tasa de ocupación (TO) y la tasa global de participación (TGP) se

situaron en 63.2 % y 66.8 %, respectivamente, manteniéndose en niveles cercanos a sus

máximos históricos y reflejando una elevada utilización de la fuerza de trabajo en el contexto

de la región.

En términos de composición de la generación de empleos, del incremento interanual de

147,456 ocupados netos registrado en los últimos doce meses, los trabajadores formales

contribuyeron con 74,794 nuevos ocupados, equivalentes al 50.7 %, mientras que los

informales aportaron los 72,663 restantes, para un 49.3 %. De esta manera, la tasa de

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informalidad total se ubicó en 53.8 % en el segundo trimestre de 2026, por debajo del

promedio histórico de 56.7 % registrado en la serie de la ENCFT desde 2014.

El BCRD explica que la ENCFT es una encuesta por muestreo probabilístico que tiene por

objetivo principal estimar el vínculo de las personas en edad de trabajar con el mercado

laboral, así como servir de fuente de datos para dar seguimiento a la evolución de la

pobreza monetaria.

Agrega que la misma está diseñada para generar resultados representativos a nivel de todo

el país y de forma desagregada de las cuatro grandes regiones: Ozama o Metropolitana,

Norte o Cibao, Sur y Este, recopilando información de manera continua en una muestra de

8,480 viviendas con periodicidad trimestral y un nivel de confianza de 90 % en la estimación

de los indicadores laborales.

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