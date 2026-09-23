Humano Seguros convoca a líderes nacionales e internacionales para debatir el futuro de la innovación en República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. – La inteligencia artificial, la transformación de la experiencia del cliente y la capacidad de República Dominicana para acelerar la innovación concentran hoy la conversación entre líderes empresariales, expertos nacionales e internacionales reunidos en el Humano Innovation Summit, organizado por Humano Seguros.

El encuentro reunió a representantes de diferentes industrias para abordar cómo los cambios tecnológicos y sociales están transformando la manera de hacer negocios, liderar organizaciones y relacionarse con las personas.

Con una agenda que conecta tendencias globales con los desafíos del contexto dominicano, el summit planteó una mirada a la innovación que va más allá de la tecnología y puso en discusión el papel de las personas, el liderazgo, la cultura y el desarrollo de nuevas capacidades.

Entre los temas que formaron parte de la jornada estaban “Construyendo Experiencias: El futuro no es digital, es humano”, “La innovación también es humana: liderazgo, cultura y capacidades para el futuro” e “Inteligencia Artificial en acción: del potencial al impacto en el negocio”, junto con una reflexión sobre el futuro de la salud y la manera de cuidar a las personas.

La agenda convocó a especialistas como Jean García Periche, CEO de Equality AI y presidente del Center for Public Intelligence; Rodrigo Fernández de Paredes, CEO de CX Latam Group; y Raúl Amigo, experto internacional en High-Trust Customer Experience, además de líderes de empresas y organizaciones de sectores como seguros, salud, consumo, tecnología, industria y comercio.

Innovación con mirada país

Uno de los espacios centrales del encuentro fue el panel “RD 2036: ¿Qué necesitamos hacer hoy para acelerar la innovación?”, que reunió a representantes del sector empresarial y académico para conversar sobre las condiciones y capacidades que requiere el país para avanzar en materia de innovación durante la próxima década.

La conversación tuvo la participación de Laura Peña, presidenta de COPARDOM; César Dargam, vicepresidente de CONEP; María Waleska Álvarez, CEO de NAP del Caribe; y Zoraima Cuello, CEO de Luxor Consulting, bajo la moderación de Arlette Palacio, CEO de Educology.

El encuentro también abordó la transformación de la experiencia del cliente desde una perspectiva multisectorial, con la participación de ejecutivos de organizaciones como Clínica Abreu, Laboratorio Clínico Amadita, ADOCOSE, AB InBev, Voxel Caribe y Grupo Ramos.

La inteligencia artificial pasa del potencial a la acción

La incorporación de la inteligencia artificial a los negocios constituyó otro de los ejes de la jornada, con una conversación orientada a explorar cómo las organizaciones pueden traducir el potencial de esta tecnología en aplicaciones capaces de generar impacto.

Este enfoque conecta directamente con la transformación que vive el sector empresarial, donde la adopción tecnológica plantea nuevos retos relacionados con capacidades, cultura, liderazgo y experiencia del cliente.

En este contexto, Juan Carlos Restrepo, vicepresidente de Tecnología de Humano Seguros, participó en la agenda dedicada a inteligencia artificial, mientras Laura Brea, directora de Canales Digitales e Innovación de Humano Seguros, formó parte del cierre del encuentro junto a representantes del sector académico y empresarial.

Una conversación que trasciende el sector asegurador

Más que concentrarse exclusivamente en la transformación de la industria aseguradora, el Humano Innovation Summit propone conectar distintas perspectivas para entender los cambios que impactarán a las empresas y a la sociedad.

Para Humano Seguros, generar estos espacios forma parte de su visión de contribuir a una conversación sobre el futuro que integre innovación, tecnología y, especialmente, la dimensión humana de la transformación.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Carlos Mitnik, VP Ejecutivo y Gerente General de Humano Seguros, con el tema “El compromiso de Humano Seguros con el futuro”, seguido de una reflexión final bajo el título “El futuro se diseña hoy: ¿Qué vamos a hacer con lo que viene?”.

Con esta iniciativa, Humano Seguros reunió a líderes de diferentes sectores para abrir una conversación sobre las decisiones, capacidades y oportunidades que definirán el futuro de los negocios y de República Dominicana.

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