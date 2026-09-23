Pastoral de la Salud abre Semana por la Salud Mental con llamado a romper el estigma y ampliar el acceso

Miércoles, 23 de septiembre de 2026, Santo Domingo. – La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo inició este martes la cuarta edición de la Semana por la Salud Mental, con un llamado a fortalecer la respuesta colectiva frente a los trastornos mentales, reducir el estigma y garantizar una atención integral, digna y accesible para los pacientes y sus familias. La Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo inició este martes la cuarta edición de la Semana por la Salud Mental, con un llamado a fortalecer la respuesta colectiva frente a los trastornos mentales, reducir el estigma y garantizar una atención integral, digna y accesible para los pacientes y sus familias. La iniciativa se extenderá hasta el domingo, 4 de octubre, incluirá actividades formativas, preventivas y participativas, además de jornadas de campo en el Gran Santo Domingo y la provincia Monte Plata y sus municipios. Se extenderá hasta el domingo 4 de octubre y concluirá con la Caminata Un Paso por la Salud Mental. Sor Trinidad Ayala Adames, coordinadora general de la Pastoral de la Salud, anunció que la caminata será encabezada por Su Excelencia Reverendísima monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo. Al referirse a uno de los principales desafíos que enfrenta la salud mental, sor Trinidad llamó a romper las barreras que todavía dificultan la búsqueda oportuna de asistencia. “Pedir ayuda no debe ser motivo de vergüenza; al contrario, es un acto de fortaleza, responsabilidad y amor por la vida”, afirmó.

“Nuestros esfuerzos se concentran en cuatro ejes fundamentales: humanizar la salud mental y contribuir a eliminar el estigma; facilitar el acceso de los pacientes a medicamentos asequibles; procurar que estas patologías reciban cobertura en la Seguridad Social; y fortalecer la salud mental desde la familia, la sociedad y la atención primaria, para avanzar en la promoción, la prevención y la detección oportuna”, puntualizó sor Trinidad. Desde la perspectiva médica, la doctora Axinia Karina Martínez, psiquiatra de la Pastoral de la Salud, abordó los retos que plantea el escenario actual para la psiquiatría y la psicología clínica, marcado por cambios sociales, científicos y en los estilos de vida. “El abordaje contemporáneo de la salud mental exige integrar los avances neurobiológicos con los determinantes sociales y los nuevos hábitos de vida. La salud mental infantil y juvenil, la prevención del suicidio y las autolesiones, los avances terapéuticos frente a la depresión y el desgaste asociado al estrés laboral concentran hoy especial atención clínica”, indicó. Los registros asistenciales de la Dirección de Psiquiatría de la Pastoral de la Salud muestran cambios importantes en la demanda de atención en salud mental. “El trastorno mixto de ansiedad y depresión continúa teniendo un peso significativo: pasó de 503 atenciones en 2024 a 821 en 2025 y, entre enero y agosto de 2026, ya contabilizamos 957. También mantenemos una demanda relevante vinculada a los trastornos de ansiedad, bipolaridad y esquizofrenia. Esta evolución nos plantea la necesidad de fortalecer la prevención, la detección oportuna y la continuidad de la atención psicológica y psiquiátrica”, afirmó la doctora Axinia Karina Martínez, psiquiatra de la Pastoral de la Salud.

Caminata Un Paso por la Salud Mental La caminata se realizará el domingo 4 de octubre de 2026, a las 9:00 a. m., en el Parque Iberoamérica, Distrito Nacional. Abierta a la ciudadanía, reunirá a familias, profesionales de la salud, instituciones, organizaciones y comunidades en una manifestación pública de solidaridad con las personas que viven con trastornos mentales y sus familias. La Semana por la Salud Mental y la Caminata Un Paso por la Salud Mental 2026 cuentan con el respaldo de la Arquidiócesis de Santo Domingo; la primera dama de la República, Raquel Arbaje; el Servicio Nacional de Salud (SNS); el Ayuntamiento del Distrito Nacional; el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL); los Comedores Económicos del Estado Dominicano; la Policía Nacional; el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional; la Universidad Católica Santo Domingo; Banco BHD; Banreservas; Induban; Fundación LAM; Calenicum Vitae; Acromax Dominicana; Laboratorios San Luis, S. A.; y el Voluntariado de la Pastoral de la Salud. También respaldan la iniciativa Radio ABC, Vida FM, Escuelas Radiofónicas Santa María y Televida, canal 41, medios que contribuirán a ampliar el alcance de los mensajes de sensibilización y orientación sobre salud mental. La rueda de prensa, realizada el día veintitrés de septiembre, estuvo integrada en la mesa directiva por sor Trinidad Ayala Adames, coordinadora general de la Pastoral de la Salud; el reverendo padre Ramón Báez, psicólogo, quien realizó la bendición de la actividad; la doctora Axinia Karina Martínez, psiquiatra de la institución; la doctora Arabella Michelen, tesorera de la Pastoral de la Salud e Ingrid Paiwonsky, presidenta del Voluntariado.

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