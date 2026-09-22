Banco Popular acerca la educación financiera a más de 58,000 niños

Promueve la planificación financiera desde la niñez con cuentos, charlas,

cuentacuentos y el programa Aventura Financiera

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano informó que su estrategia de educación

financiera infantil, liderada por el cuento “Ahorrar es Crear” y complementada con actividades

de cuentacuentos, las charlas educativas de “Ahorrar nos hace bien” y el programa “Aventura

Financiera”, ha contribuido a promover hábitos de ahorro y planificación financiera entre 58,143

niños a nivel nacional hasta el cierre de agosto de 2026.

A estos resultados se suma la participación del Banco Popular en la Feria Internacional del Libro

Infantil y Juvenil 2026, celebrada entre el 15 y el 20 de septiembre, en la cual el banco instaló un

estand institucional y entregó un millar de ejemplares del libro “Ahorrar es Crear” a los menores

y sus familias allí congregados.

El Popular apoya esta feria literaria infantil y juvenil desde su inicio. La participación en esta

sexta edición del evento forma parte de las acciones desarrolladas para acercar contenidos

educativos sobre el ahorro y las inversiones a niños, padres y docentes en espacios de

aprendizaje y promoción de la lectura.

Cuento infantil, charlas y certificaciones

Gracias a estos esfuerzos, la entidad bancaria ha logrado que el cuento “Ahorrar es Crear”,

escrito por Laura Vicens e ilustrado por Karla Peña, registre desde su lanzamiento en marzo de

2024 un total de 10,868 descargas digitales y cuente con otros 18,000 ejemplares impresos

distribuidos en actividades educativas, programas comunitarios y eventos culturales.

Como parte del mismo objetivo, la organización financiera ha desarrollado también 14

actividades de cuentacuentos y 268 charlas infantiles “Ahorrar nos hace bien”, con la

colaboración de Ciencia Divertida, mediante las cuales se ha impactado directamente a 25,641

niños en el país desde marzo de 2024 a la fecha.

Asimismo, el curso digital “Aventura Financiera”, diseñado para los más pequeños y alojado en

la Academia Finanzas con Propósito (www.finanzasconproposito.edu.do) acumula 3,634

certificaciones emitidas hasta el momento.

En este curso, guiados por la facilitadora Pamela Pichardo, los niños aprenden sobre el

significado del dinero y las finanzas personales, la importancia de establecer metas de ahorro y

decantarse por compras inteligentes, e incluso cómo ayudar a sus progenitores a elaborar un

presupuesto para el hogar.

La Academia Finanzas con Propósito es una plataforma educativa gratuita que reúne contenidos,

certificaciones y herramientas para fortalecer los conocimientos financieros de la población, con

un enfoque especial en las familias y sus hijos.

Desde su lanzamiento en marzo de 2024, “Ahorrar es Crear” registra 10,868

descargas digitales y cuenta con 18,000 ejemplares impresos.



Durante la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2026, la entidad promovió

el ahorro mediante actividades educativas y la entrega del cuento “Ahorrar es Crear”.

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