AIRD anuncia ganadores de los Galardones Industriales 2026

Santo Domingo. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) anunció los ganadores de los Galardones Industriales 2026: el empresario Juan José Attias Hamna, quien recibirá el Galardón al Mérito Industrial; Industrias Banilejas (INDUBAN), reconocida con el Galardón a la Industria Dominicana; y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), que recibirá el Galardón a la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial.

Los galardonados fueron seleccionados luego de que los miembros del Consejo Nacional conocieran las ternas presentadas por el Comité Ejecutivo de la AIRD, elaboradas a partir de las nominaciones realizadas por los socios del gremio y conforme a los criterios establecidos en los reglamentos de cada reconocimiento, siguiendo el procedimiento institucional de los Galardones. Serán entregados en una ceremonia especial el próximo martes 27 de octubre.

El Galardón al Mérito Industrial fue otorgado a Juan José Attias Hamna en reconocimiento a una trayectoria de más de seis décadas estrechamente vinculada al desarrollo de la manufactura dominicana. Empresario, industrial y dirigente gremial, Attias Hamna convirtió a Colchonería y Mueblería La Nacional, en el núcleo de un grupo industrial y comercial integrado, con presencia en manufactura, distribución y comercio.

Su trayectoria se ha caracterizado por la integración de procesos productivos, la innovación y una temprana vocación exportadora. Bajo su liderazgo, La Nacional llegó a convertirse en una de las empresas pioneras de su sector en abordar sistemáticamente los mercados internacionales y en una importante industria regional dedicada a la fabricación de muebles y colchones. A esto se suma una extensa participación gremial e institucional en la AIRD, ADOEXPO, ASONAIMCO y otras organizaciones empresariales y espacios nacionales de concertación.

Por su parte, INDUBAN recibirá el Galardón a la Industria Dominicana, reconocimiento que pondera aspectos como trayectoria, posicionamiento, innovación, responsabilidad social, calidad, buenas prácticas y sostenibilidad. Fundada en 1945 por Manuel de Jesús Perelló Báez, la empresa cuenta con más de 80 años de operaciones y actualmente es conducida por la tercera generación de la familia Perelló.

INDUBAN ha consolidado una destacada presencia en el mercado nacional a través de marcas como Café Santo Domingo y ha ampliado su presencia internacional hacia mercados del Caribe, Estados Unidos, Canadá y España. La AIRD valoró igualmente sus programas dirigidos al fortalecimiento de la caficultura nacional, su apuesta por la innovación y las certificaciones internacionales que respaldan sus procesos productivos y estándares de calidad.

El Galardón a la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial correspondió a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), por sus aportes al fortalecimiento y modernización de la regulación sanitaria y por iniciativas orientadas a mejorar la competitividad del aparato productivo.

Entre los avances considerados se encuentran el mantenimiento de la equivalencia del sistema dominicano de inspección de carnes con Estados Unidos, la incorporación de DIGEMAPS a importantes espacios internacionales de armonización regulatoria y la reducción de más de un 40 % en los tiempos de determinados procesos de registro sanitario. También se valoraron el fortalecimiento de sus capacidades de laboratorio, la modernización de procesos y la implementación de herramientas orientadas a agilizar los servicios regulatorios.

Los Galardones Industriales de la AIRD fueron creados en el 2014 y constituyen uno de los principales reconocimientos otorgados por el gremio a empresarios, industrias e instituciones que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al fortalecimiento, competitividad y desarrollo del sector industrial dominicano.

El Consejo Nacional que realizó la selección está integrado por Gianna Franjul, en representación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón; Rafael Cruz, en representación de Proindustria; Cristóbal Venerado Castillo, presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas del Senado; Charles Mariotti Paz, presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados; Manuel Diez Cabral, pasado presidente de la AIRD; Ruska Santos, directora ejecutiva de AIREN, en representación de su presidente, Luis José Bonilla Bojos; Jesús Feris Ferrús, en representación de las industrias de la Región Este; Jorge Aguayo, en representación de las industrias de la Región Sur; y Fernando Espinal, en representación de la Directiva Nacional de la AIRD.

Visited 4 times, 4 visit(s) today