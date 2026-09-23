BCRD concluye su XII Diplomado interno de economía y finanzas para personal de la institución

Santo Domingo. República Dominicana – El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió la ceremonia de clausura y entrega de certificados del XII Diplomado interno de economía y finanzas para su personal, el cual forma parte de las actividades del programa de responsabilidad social institucional “Aula Central para la educación económica y financiera”.

Valdez Albizu resaltó que “desde el año 2015, cuando realizamos nuestra primera versión del diplomado, se han capacitado a 1,091 colaboradores. Este año 2026 ha sido igualmente ejemplar por su concurrencia, al contar con 74 participantes, lo que nos enorgullece y nos motiva a seguir trabajando en la formación de los bancentralianos”.

La actividad formativa contó con instructores de alto nivel pertenecientes al equipo técnico de la institución, los cuales abordaron temas tales como: política monetaria, billetes y monedas, sistema financiero nacional, sistema de pagos, producto interno bruto, inflación, encuesta nacional de fuerza de trabajo, balanza de pagos, mercado cambiario, economía global, gestión de tesorería y de reservas internacionales, planificación y presupuesto y finanzas personales.

Valdez Albizu agradeció de forma especial a los departamentos que colaboraron en la docencia, destinando parte de sus horas de labores, a la loable tarea de compartir conocimiento con sus compañeros de trabajo.

El gobernador también destacó la importancia del diplomado como parte de las acciones de la institución para fomentar el conocimiento económico y financiero con sus públicos de interés, en esta ocasión, sus colaboradores.

Valdez Albizu estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño, así como demás subgerentes, directores, asesores y colaboradores de la institución.

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