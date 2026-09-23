Banco Popular reconoce a Marileidy Paulino tras una histórica temporada en el atletismo mundial

Santo Domingo, D.N. –El Banco Popular Dominicano reconoció a la atleta Marileidy Paulino, tricampeona olímpica y embajadora de la marca Popular, por su excepcional temporada internacional de atletismo y los importantes hitos alcanzados en 2026, en un encuentro encabezado por el presidente ejecutivo de la entidad bancaria, señor Christopher Paniagua, en el que se le agradeció su dedicación, entrega y permanente compromiso con la excelencia.

En el reconocimiento, que tuvo lugar en la Torre Popular, estuvieron presentes los principales ejecutivos de la organización financiera, quienes celebraron junto a la atleta olímpica una de las campañas más exitosas de su carrera deportiva.

Durante el encuentro, se recordó cómo los triunfos de Marileidy Paulino en las más importantes competencias internacionales son reflejo de una trayectoria construida sobre la disciplina, la perseverancia, la excelencia y el compromiso inquebrantable con sus metas.

Ejemplo motivador para los dominicanos

En este contexto, el señor Paniagua expresó cómo la velocista dominicana, a través de cada victoria, eleva el nombre del país y demuestra al mundo el talento y la capacidad de los dominicanos para alcanzar las más altas cimas, convirtiéndose en un motivo de inmenso orgullo para la República Dominicana.

“Como embajadora de nuestra marca, encarnas valores que compartimos profundamente en el Banco Popular: la integridad, la superación constante, la inspiración a nuevas generaciones y la convicción de que el esfuerzo sostenido es el camino hacia los grandes resultados. Tu ejemplo impacta positivamente a miles de jóvenes y constituye una poderosa fuerza motivadora para toda nuestra sociedad”, dijo el presidente ejecutivo del Banco Popular.

Por su parte, Paulino agradeció el reconocimiento recibido y destacó el respaldo que ha recibido del Banco Popular a lo largo de su trayectoria como embajadora de la marca.

Una relación basada en valores compartidos

La relación entre Marileidy Paulino y el Banco Popular se remonta a 2022, cuando la atleta se convirtió en embajadora de la marca. Desde entonces, ha participado en diversas iniciativas institucionales orientadas a promover valores en la sociedad.

La colaboración entre ambas partes también ha impulsado proyectos destinados a difundir la trayectoria y los logros de la deportista más allá de las pistas. Entre ellos, figura el auspicio del documental “Sueños dorados”, dirigido por Mariano Pichardo y producido por Kokaleka, centrado en el recorrido de la campeona dominicana hacia sus principales conquistas internacionales, así como la publicación del libro “Marileidy Paulino: Camino al sueño olímpico” y la exposición fotográfica “Marileidy: imágenes de una campeona”, de la fotógrafa María Elena Moré.

Este respaldo a Marileidy Paulino como embajadora de la marca, también forma parte del compromiso del Banco Popular con el desarrollo del deporte olímpico de alto rendimiento a través de su participación en Creando Sueños Olímpicos (CRESO).

Una temporada invicta

En 2026, Marileidy Paulino ha consolidado su posición entre las principales figuras del atletismo mundial, quedando invicta en todas las competencias internacionales, con 15 victorias en 15 carreras.

Logró dos oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Santo Domingo, competición en la que estableció un nuevo récord para este evento en los 400 metros planos; obtuvo el trofeo en la Liga Diamante, siendo su cuarto título global consecutivo en este circuito; se hizo también con el título de Campeona Mundial en el nuevo campeonato World Athletics Ultimate Championship, en Budapest; y logró la corona del evento internacional femenino Athlos Londres 2026, al consagrarse campeona por tercer año consecutivo en esta carrera.

Además de las victorias de años anteriores en la Liga Diamante, la velocista dominicana acumula tres medallas en los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024, dos oros en campeonatos mundiales, un oro en los Juegos Panamericanos organizados en Santiago de Chile en 2023, y otras dos medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 y 2023.

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