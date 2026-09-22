Comisión Especial de diputados debate proyectos de ley para oportunidades juveniles y reinserción de adolescentes

SANTO DOMINGO.- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados debatió dos proyectos de ley: uno que crea el Sistema Nacional de Oportunidades y Superación Juvenil (Sinoju) y otro que establece el Sistema Nacional de Centros Especializados de Internamiento y Reinserción para Adolescentes (Ceira).

En el encuentro participaron representantes del INFOTEP, del Ministerio de Hacienda y Economía, y del Ministerio de Trabajo.

El presidente de la comisión, diputado José Caraballo, explicó que estas iniciativas buscan ofrecer alternativas a jóvenes que delinquen por primera vez, evitando que sean recluidos junto a otros reincidentes y brindándoles oportunidades de formación y reinserción.

En su intervención, la directora de Planificación del INFOTEP señaló que el Sinoju beneficiará a personas en condiciones de vulnerabilidad mediante programas de capacitación técnica en sus propias comunidades, sin necesidad de trasladarse a las grandes ciudades.

También destacó que el Ceira apoyará a jóvenes privados de libertad, ya que actualmente existen 16 centros penitenciarios con talleres y aulas de formación.

Por su parte, el director de planificación del Ministerio de Hacienda y Economía, Nelson Chávez Báez, subrayó que los proyectos buscan generar oportunidades para la juventud a través de programas de reinserción laboral, becas y primer empleo.

En otro orden, la directora jurídica del INFOTEP, Carmen Reyes, expresó que la institución no solo ofrece servicios de formación técnica, sino que también cuenta con un marco sólido de estándares, normativas y programas especializados que garantizan la calidad de la capacitación.

En la comisión, aparte de su presidente, participaron los diputados Rogelio Genao, Bellaniris Espinal, Antonio Brito, Ydenia Doñé, Elvira Corporán, Abelardo Rutinel, Yalis Soto y Patricia Núñez. También asistieron por el INFOTEP Raysa Pichardo, directora de Competitividad y por el Ministerio de Trabajo, Pedro Luis Gago, director del Observatorio del Mercado Laboral (OMLA).

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