Cámara de Diputados recibe Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, acompañado de la secretaria general legislativa, Yvonne Mota, recibió este miércoles el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2027, entregado por Iván Ramírez, subdirector general de Presupuesto.

La pieza legislativa se sustenta en una proyección de crecimiento económico real de 4.75% y una inflación promedio de 4.5% para el próximo año. En términos consolidados, contempla RD$2,084,127.4 millones en erogaciones, ingresos estimados por RD$1,620,001.4 millones y un techo de gasto de RD$1,944,738.7 millones. El déficit financiero se sitúa en 3.4% del PIB, mientras que el resultado primario mantiene un superávit de RD$24,045.5 millones, equivalente al 0.3% del PIB.

Gasto social como eje central

El gasto social constituye la columna vertebral del proyecto. La función educación recibirá RD$364,399.5 millones, manteniendo el compromiso histórico del 4% del PIB y respaldando el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034. El Ministerio de Salud Pública dispondrá de RD$198,727.0 millones, con énfasis en el primer nivel de atención y la red hospitalaria.

Para la protección social, pensiones, asistencia y vivienda se contemplan RD$317,340.6 millones. En conjunto, educación, salud y protección social representan cerca del 43% del presupuesto, como base para ampliar la clase media, generar empleo formal y reducir la pobreza.

Inversión pública e infraestructura

El gasto de capital asciende a RD$257,763.8 millones, un incremento de 19.7% respecto al presupuesto inicial de 2026, convirtiéndose en el mayor registrado en la historia presupuestaria reciente. De este monto, RD$111,609.2 millones corresponden a 1,306 proyectos de inversión pública con código SNIP, distribuidos en áreas como transporte, energía, agua, saneamiento, salud, educación, producción agrícola, cambio climático y transformación digital.

Entre las obras más relevantes destacan el Monorriel de Santiago de los Caballeros con una inversión de RD$6,371.0 millones, la ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo con RD$1,465.6 millones, y proyectos de resiliencia climática en infraestructura vial por RD$1,565.0 millones. En el sector eléctrico se destinan recursos para la Presa Montegrande, la reducción de pérdidas técnicas y el mejoramiento de redes de media y baja tensión.

Política fiscal y sostenibilidad

El Gobierno reafirma su compromiso con la sostenibilidad fiscal y la reducción gradual de la deuda pública respecto al PIB. El financiamiento del déficit se sustentará en emisiones de bonos globales y domésticos, así como en recursos de organismos multilaterales y bilaterales, en línea con la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo 2024-2028.

El PGE 2027 se articula estrechamente con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Plurianual y la iniciativa Meta RD 2036, vinculando más de RD$500,605.3 millones a objetivos estratégicos, de los cuales el 65.6% corresponde al eje de desarrollo social.

Participación ciudadana

Durante el proceso de formulación, se realizaron 32 sesiones de los Consejos de Desarrollo, en las que se priorizaron 503 demandas ciudadanas. Estas fueron incorporadas en el presupuesto, conectando los recursos públicos con cuatro grandes ámbitos: capital humano, capital físico, productividad y fortalecimiento institucional.

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