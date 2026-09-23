Lula lidera encuesta en cerrada disputa por presidencia de Brasil

Brasilia, 23 sep (Prensa Latina) El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, posee el 47,7 por ciento de apoyo frente al 47,4 del senador Flávio Bolsonaro en un eventual segundo turno de los comicios de octubre próximo, divulgó hoy una encuesta.

La pesquisa AtlasIntel, contratada por Bloomberg, muestra una inversión numérica respecto a la medición anterior, cuando el candidato del Partido Liberal registró el 47,2 por ciento de respaldo frente al 46,8 del mandatario.

Esta diferencia de 0,3 puntos porcentuales se encuentra dentro del margen de error del sonde, establecido en un punto porcentual para más o para menos, y establece un empate técnico, expusieron medios de prensa, incluido el portal Brasil 247. Tal encuesta se realizó del 17 al 22 de septiembre mediante reclutamiento digital aleatorio y consultó a cinco mil 15 electores en todo el gigante sudamericano.

Su nivel de confianza es de 95 por ciento y está registrada ante el Tribunal Superior Electoral con el número BR-04739/2026.

En el escenario estimulado de primera vuelta, Lula también aparece por delante, con el 45,8 por ciento de las intenciones de voto, mientras que Flávio Bolsonaro alcanza el 43,4 por ciento.

Ahora, la diferencia entre ambos en esta etapa es de 2,4 puntos porcentuales, y en la medición anterior, divulgada el 17 de septiembre, Lula tenía 44,1 por ciento y Flávio 41,7.

Como ocupante del tercer lugar aparece Renan Santos, del partido Misión, con 4,5 por ciento, seguido por el escritor y médico Augusto Cury (de Avante, 2,1).

El exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, registra 1,3 por ciento, mientras que el exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema, de Novo, obtiene 0,9.

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