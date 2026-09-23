Licey anuncia a José Barrero como refuerzo para próxima temporada

SANTO DOMINGO (Licey.com).- El departamento de operaciones de los Tigres del Licey anunció la contratación del jugador del cuadro José Barrero como refuerzo para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Barrero es un campocorto cubano de seis pies y cuatro pulgadas de estatura y 211 libras que cuenta con experiencia de 108 partidos en la liga dominicana con las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido. En la serie final de la temporada 2023-24, fue el bateador más destacado del conjunto petromacorisano ante el equipo azul, al registrar promedio de .333, con un jonrón, cuatro dobles, tres carreras anotadas y tres boletos.

«Estamos contratando a un jugador atlético, capaz de defender múltiples posiciones del cuadro e incluso los jardines. Nos aporta poder y velocidad, y le ofrece a nuestro dirigente profundidad para gestionar el roster y planificar los partidos», indicó Audo Vicente, VP de operaciones y gerente general.

El jugador de 28 años fue considerado el principal prospecto de los Rojos de Cincinnati en 2021, según Baseball America, y el número cinco de la organización en 2020, de acuerdo con MLB.com. En 2017, firmó como agente libre internacional por un bono de cinco millones de dólares. Ha visto acción en seis temporadas de Grandes Ligas con los Rojos, los Cardenales de San Luis y los Orioles de Baltimore.

Actualmente, el nativo de La Habana se encuentra en las Grandes Ligas luego de ser promovido el 16 de septiembre por los Orioles de Baltimore para ocupar en el roster de 28 jugadores el puesto de Jackson Holliday. El ascenso se produjo después de conectar 23 jonrones, remolcar 57 carreras y anotar 63, además de registrar 13 bases robadas y 53 boletos con los Norfolk Tides, sucursal Triple A de los Orioles.

El campocorto cubano posee gran fortaleza en el brazo y excelente alcance. Sus instintos defensivos, agilidad y brazo élite lo convierten en una opción natural para la parte central del cuadro, además de permitirle desempeñarse en los jardines. Cuenta con velocidad por encima del promedio y genera altas velocidades de salida con sus batazos, cualidades que lo llevaron a conectar más de 20 jonrones en 2026.

Barrero se une al jardinero Estevan Florial y a los lanzadores CJ Van Eyk y Daniel Martínez como importados clave de los Tigres del Licey para la próxima temporada. El torneo de la LIDOM comenzará el 16 de octubre, cuando los Tigres del Licey visiten a los Leones del Escogido, en partido pautado para las 7:15 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Visited 3 times, 3 visit(s) today