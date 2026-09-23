Industrias San Miguel lidera jornada de limpieza de playas en Montecristi

Santo Domingo, 23 de septiembre de 2026.- En el marco del Día Internacional de limpieza de playas, ríos, arroyos y cañadas, Industrias San Miguel (ISM), en alianza estratégica con la Dirección Provincial de Medio Ambiente de Montecristi, la alcaldía de Villa Vásquez y Fondo Agua Yaque del Norte, llevó a cabo una jornada masiva de recolección de desechos sólidos en las playas Buen Hombre y Los Cocos.

La iniciativa reunió a más de 70 colaboradores voluntarios de ISM, acompañados por el director provincial de Medio Ambiente y representantes de Fondo Agua Yaque del Norte. La jornada contó además con el respaldo interinstitucional de representantes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), la Policía Nacional, la Armada Dominicana, la Defensa Civil y diversos medios de comunicación.

Durante la actividad en la zona costera, Mario Medina, gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de ISM, destacó el valor del trabajo conjunto y el impacto directo de estas acciones en el entorno: «En Industrias San Miguel asumimos la sostenibilidad como un pilar fundamental de nuestra operación. Esta jornada no solo busca sanear nuestras costas, sino también enviar un mensaje contundente sobre la responsabilidad compartida que tenemos entre el sector privado, las autoridades y las comunidades para proteger la biodiversidad de nuestras playas y asegurar un legado ambiental sostenible para las futuras generaciones.»

Por su parte, las autoridades locales enfatizaron la relevancia de articular esfuerzos interinstitucionales para garantizar la adecuada gestión de los residuos sólidos y salvaguardar los ecosistemas costero-marinos de la zona.

Como resultado directo de esta ardua labor conjunta en las playas Buen Hombre y Los Cocos, los voluntarios lograron retirar un total de 3,510 libras de desechos sólidos de las costas. El detalle de lo recolectado incluye 402 libras de plástico PET, 2,123 libras de vidrio y 985 libras de otros residuos, mitigando de forma inmediata el impacto negativo de estos materiales en el medioambiente marino.

Esta intervención se enmarca en las acciones de sostenibilidad que sostienen a la empresa, a través de la cuales se impulsan proyectos medibles de alto impacto durante todo el año en materia de economía circular, gestión hídrica, conservación y bienestar comunitario.

Resultados del compromiso ambiental de Industrias San Miguel (ISM)

Como parte de este esfuerzo sostenido, la compañía ha logrado evitar la colocación de más de 3,500 toneladas de plástico en el mercado mediante la optimización en el diseño de sus envases y tapas, promoviendo al mismo tiempo la cultura de la correcta disposición del PET en centros escolares a través del programa “Reciclatón”, en alianza con entidades como NUVI y EcoRed. A través de la primera edición de este programa, ISM movilizó a más de 17,000 estudiantes de 17 centros educativos en 2025 como agentes de cambio ambiental.

Con esta acción, ISM reafirma su compromiso social y ambiental en la República Dominicana, consolidando alianzas estratégicas con el sector público y la sociedad civil para promover una mayor conciencia ecológica y velar por la conservación de los recursos naturales del país.

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