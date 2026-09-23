Cubanos residentes en México rechazan discurso de Trump en ONU

Ciudad de México, 23 sep (Prensa Latina) Cubanos residentes en México destacaron la resistencia que mantiene hoy el pueblo de la isla frente a la asfixia económica impuesta por Estados Unidos, al rechazar el discurso del presidente norteamericano, Donald Trump, en Naciones Unidas.

«Le decimos al mitómano compulsivo de Trump que Cuba, su gobierno y pueblo han resistido de manera heroica la asfixia económica que desde enero de este año ha impuesto con su cerco petrolero» y otras sanciones, señaló la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí.

En un comunicado, la organización calificó de mentirosas, cínicas e inaceptables las declaraciones del mandatario en la jornada inaugural del Segmento de Alto Nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

«Bajo la falsa matriz de opinión que han querido imponer desde hace tiempo, acusa a Cuba de ser un Estado fallido y una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos», sostuvo la Asociación al condenar el discurso.

En opinión de la organización, la única amenaza real es que «se siga cometiendo ese genocidio silencioso contra Cuba por las políticas de máxima asfixia económica, la causa principal y real de muertes de la población civil, escasez de todo, apagones de muchas horas».

Apuntó que esta situación hace muy difícil la vida cotidiana del pueblo de la nación caribeña; advirtió que, de seguir con «esta política hostil y criminal, se desencadenará una crisis humanitaria de consecuencias incalculables», y afirmó que el mundo no puede seguir permitiendo esto.

«Con orgullo vimos cómo nuestra delegación, de manera digna y valiente, como se ha caracterizado siempre la política exterior de la Revolución, se retiró de la sala de la Asamblea General. Nos preguntamos cómo el resto de los países aguantaron escuchar tantas mentiras juntas», aseveró.

En el texto, los cubanos residentes en México le recordaron a Trump y al secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, que la mayor de las Antillas es libre desde el 1 de enero de 1959.

«Esa libertad, independencia, soberanía y autodeterminación que el imperialismo no le perdona, será defendida al precio que sea necesario», recalcó.

Durante su discurso en la ONU, Trump recurrió al repetido argumento de que «Cuba es un Estado absolutamente fallido», un eventual pretexto para una agresión militar al país distante unas 90 millas de Estados Unidos.

Según el magnate, la isla «está fracasando como nunca antes y acabará cayendo», a lo que respondió en X el canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez: «El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano».

«Cuba no es una amenaza para EEUU ni para ningún país», reiteró Rodríguez, quien subrayó que «el bloqueo económico, incluido el cerco energético, sí amenaza a Cuba y al resto de las naciones. Es un acto de genocidio y castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz».

Visited 3 times, 3 visit(s) today