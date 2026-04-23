Presidente Abinader y alcaldesa Carolina Mejía inauguran Malecón Deportivo, que será desde ahora el punto de encuentro del deporte dominicano

José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la entrega anticipada de infraestructuras clave, fortaleciendo la preparación del país como sede y elevando sus estándares organizativos

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía inauguraron este jueves el Malecón Deportivo, una intervención de casi dos kilómetros del litoral sur que marca un antes y un después en la capital al transformar una zona históricamente relegada en un referente urbano y deportivo del Caribe, con espacios para la recreación, el deporte y la convivencia frente al mar, que será el nuevo punto de encuentro del deporte dominicano.

Durante el acto, el presidente Abinader valoró las cualidades del proyecto y el impacto que tendrá en la práctica deportiva y la recreación de los ciudadanos como parte del Plan Integrado de Santo Domingo (PISD), una estrategia conjunta basada en los ejes de desarrollo urbano, sostenibilidad y movilidad, para transformar a la capital con una gestión coordinada bajo una clara visión de futuro.

El proyecto articula un sistema continuo de áreas deportivas, recreativas, paisajísticas y comerciales, conectadas por un paseo peatonal y una vía de movilidad alterna que dinamiza el entorno.

El Malecón Deportivo abarca 90,000 metros cuadrados, fue diseñado por el arquitecto Luis Alejandro Pérez y contó con una inversión de RD$333 millones de pesos.

Malecón Deportivo eje de integración y recuperación urbana del litoral sur

Carolina Mejía afirmó que la vinculación entre las diversas áreas del Malecón Deportivo para completar un sistema de recorrido continuo constituye uno de los principales aportes urbanos de la intervención, porque activa de manera integral esta franja del litoral sur y devolviéndole a la ciudad un espacio de convivencia y apropiación colectiva.

“Esto es mucho más que un plan, es un compromiso con el futuro, con la calidad de vida de nuestra gente y con la transformación urbana que merecemos juntos”, puntualizó Mejía sobre el PISD.

La ejecutiva municipal aseguró que más que una obra física, el Malecón Deportivo constituye una apuesta por la reactivación urbana, la inclusión social, la salud, la convivencia y la reconexión de la ciudad con su frente marítimo. “Su desarrollo no solo aporta nueva infraestructura de calidad para el deporte y la recreación, sino que también genera animación urbana, seguridad, vitalidad y una nueva identidad para un sector del litoral sur históricamente relegado”, expresó Mejía.

Destaca entrega anticipada de obras para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

De su lado, el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José P. Monegro, valoró el esfuerzo conjunto del Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader y la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía en la entrega oportuna de infraestructuras clave.

Destacó que estas obras, concluidas con suficiente antelación, formarán parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, cuya próxima edición marca el centenario de la justa, fortaleciendo la preparación del país como sede y elevando sus estándares organizativos.

Transformación del Malecón SD

El Malecón Deportivo está dividido en cuatro zonas: skate park, una pista especializada con certificación internacional que será escenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la modalidad Street; dos canchas de voleibol de playa, dos canchas de baloncesto 3×3 (sede de esa categoría en los Centroamericanos) y un campo de fútbol 7, además área gastronómica, juegos infantiles y parqueos para 130 vehículos.

También cuenta con gimnasio al aire libre, explanada adoquinada y mobiliario urbano; así como dos canchas de pádel con su respectivo espacio complementario de apoyo y servicio gastronómico.

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