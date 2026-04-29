Aguilera reafirma compromiso de Banreservas con la ética y la transparencia

La entidad auspicia la conferencia “La ética: el pilar del éxito en las personas y las organizaciones”, impartida por el profesor Pablo Ámez, en el marco de la celebración del Día Nacional de la Ética Ciudadana

SANTO DOMINGO.- El presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana, doctor Leonardo Aguilera, reafirmó el compromiso de la institución con la ética, la transparencia y la rendición de cuentas, en el marco de la conferencia “La ética: el pilar del éxito en las personas y las organizaciones”, realizada con motivo del Día Nacional de la Ética Ciudadana.

Aguilera destacó que en Banreservas la ética no es una opción, sino un eje transversal que orienta la toma de decisiones fortalece la gobernanza y sostiene la reputación institucional.

“Cuando la ética guía nuestro accionar, no solo cumplimos con estándares nacionales e internacionales, sino que generamos valor que se traduce en confianza, transparencia, respeto por los recursos que administramos y, sobre todo, en un compromiso genuino con el bienestar de nuestra nación”, sostuvo el titular de la entidad financiera.

Además, indicó que estos principios forman parte esencial de la cultura organizacional del banco, donde la integridad se asume como una práctica cotidiana y coherente en todos los niveles de la gestión.

Asimismo, señaló que una cultura ética sólida se refleja tanto en las grandes decisiones como en las acciones diarias, en la forma de gestionar la información, abordar los conflictos de interés y administrar los recursos con responsabilidad.

El economista explicó que este enfoque está alineado con las políticas de fortalecimiento institucional impulsadas por el presidente Luis Abinader, orientadas a mejorar las condiciones de vida de los dominicanos.

Como parte de estos esfuerzos, el funcionario manifestó que una prueba fehaciente del compromiso de Banreservas con la integridad y la transparencia es la validación de su recertificación bajo la norma ISO 37001 sobre el Sistema de Gestión Antisoborno, logro que ratifica la solidez, eficacia y madurez de su sistema de gestión.

Añadió que las vicepresidencias de Auditoría, Negocios Personales, Tesorería, Contabilidad, Legal, Ingeniería, Negocios Gubernamentales, Capital Humano, Administrativa y Cumplimiento cuentan con esta certificación, lo que convierte a la entidad en la primera y única institución financiera de la República Dominicana y de la región del Caribe en alcanzar este nivel.

El doctor Aguilera sostuvo que estas acreditaciones internacionales refuerzan la confianza de los organismos reguladores, bancos corresponsales y demás grupos de interés, al ofrecer garantías de transparencia en la gestión, integridad en las operaciones y confiabilidad en el entorno de control institucional ante clientes y aliados estratégicos.

Finalmente, subrayó que la efectividad de los controles implementados y la adecuada gestión de los riesgos de soborno evidencian un marco robusto y alineado con las mejores prácticas internacionales.

Mientras que la presidente del Comité de Cumplimiento de Banreservas, Johanna Reyes, precisó que como primera institución en certificarse en materia de anticorrupción y antisoborno, reitera su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan una cultura ética sólida, capaz de incidir de manera efectiva en la toma de decisiones y en la gestión integral de los riesgos.

En la actividad participaron el director general de Persecución, Wilson Camacho; el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz; el ministro de la Juventud, Carlos Valdez; así como ejecutivos de Banreservas y otras instituciones.

Sobre la conferencia

La conferencia “La ética: el pilar del éxito en las personas y las organizaciones”, impartida por Pablo Ámez, propició un espacio de reflexión sobre la importancia de fortalecer una cultura ética tanto en las instituciones como en la ciudadanía, con miras a consolidar la confianza en las organizaciones.

Ámez es director general del Instituto de Alta Dirección de Empresas (IDADE Management School) desde 2022 y profesor del área de Dirección de Personas en las Organizaciones. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la formación de líderes y equipos de alto nivel en el ámbito empresarial iberoamericano.

Pies de fotos

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, junto al superintendente de Bancos, Alejandro Fernández; la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rossana Ruiz; la presidenta del Comité de Cumplimiento, Johanna Reyes; y el vicepresidente de Cumplimiento de Banreservas, Heiromy Castro, durante la conferencia sobre ética organizada por la institución financiera.

Pablo Ámez, director general del Instituto de Alta Dirección de Empresas, imparte la conferencia «La ética: el pilar del éxito en las personas y las empresas», organizada por Banreservas en su casa club de Santo de Domingo.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, habla en la conferencia “La ética: el pilar del éxito en las personas y las empresas” organizada por el Banco para celebrar el Día Nacional de la Ética en República Dominicana.

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