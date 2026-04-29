FundoVida realiza convivio educativo

SANTO DOMINGO ESTE, RD.- Con el propósito de compartir algunas informaciones sobre el valor de la lectura, al tiempo que conocer la significación histórica de la Batalla del 19 Marzo y la vida y el aporte del prócer Francisco del Rosario Sánchez a la Independencia Nacional, la Fundación Dominicana por la Vida, Inc. -FundoVida-, realizó un convivio educativo con unos treinta niños y niñas, quienes en compañía de algunos padres y madres que asisten con frecuencia a las reuniones sabatinas, organizadas por la referida entidad comunitaria, el sector Maquiteria.

De igual modo, los infantes presentes tuvieron la oportunidad de recibir diversos apuntes sobre la Revolución de Abril de 1965, epopeya donde los dominicanos ratificaron su defensa a la constitucionalidad y el respeto a los Derechos humanos.

Algunos de los niños y niñas al momento de recibir los folletos ilustrativos.

Sobre los temas tratados, cada uno de los asistentes recibieron un folleto ilustrativo conteniendo informaciones que servirán de guía para, en un futuro no lejano, continuar conociendo sobre la importancia y trascendencia histórica de esos hechos, prohombres y mujeres extraordinarias que mostraron su amor por la patria y la soberanía nacional.

Durante el encuentro se produjo una valiosa dinámica de preguntas y respuestas que los presentes aprovecharon para precisar y ampliar sus conocimientos sobre la historia dominicana y sus protagonistas.

Al final de la actividad, los participantes agradecieron a FundoVida por el ejercicio de aprendizaje realizado, prometieron semanalmente asistir a las reuniones porque, según algunos expresaron, se aprende mucho sobre nuestro pasado, presente y futuro como pueblo caribeño.

Asimismo, como estímulo para los niños y niñas que hicieron presencia en el convivio educativo, disfrutaron de un suculento refrigerio y una porción de corn flakes, al tiempo que recibieron algunos lápices y mascotas para ser utilizados en su proceso escolar.

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