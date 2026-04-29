Presidente Abinader entrega 25 vehículos al Inespre para ampliar la distribución de alimentos

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este martes la entrega de 25 nuevos vehículos al Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), como parte de una flotilla total de 60 unidades destinadas a fortalecer la capacidad operativa de la institución y ampliar la distribución de alimentos a precios asequibles en todo el territorio nacional.

El mandatario realizó la entrega simbólica de las llaves de la flotilla de vehículos correspondiente a la primera fase, al director del Inespre, David Herrera, la cual fue gestionada a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, bajo la dirección del ministro Andrés Bautista.

Durante el acto, el presidente Abinader destacó el papel del Instituto Nacional de Estabilización de Precios ante el contexto actual de crisis mundial y aseguró que están atendiendo diariamente la mesa de precios para estabilizarlos y cumplir con la misión del Inespre.

Asimismo, explicó que el objetivo es mejorar la eficiencia en la cadena de distribución. “Llegar más rápido, más eficiente entre el productor y el consumidor”.

El mandatario indicó que la incorporación de los 60 nuevos vehículos, de los cuales hoy se entrega la primera partida y los restantes en los próximos días, permitirá ampliar la presencia de la institución en los sectores. “Van a cumplir eso, para que la gente, cuando vea en los barrios al Inespre, vea la garantía de un precio justo de los productos, que eso es lo que nosotros buscamos”.

El jefe de Estado insistió en que el Instituto Nacional de Estabilización de Precios tiene que ser el puente entre el productor y el consumidor. “En eso está el Gobierno, buscando precios justos para toda la población dominicana”.

Finalmente, exhortó a continuar fortaleciendo el alcance de la institución en todo el país. “David, estamos seguros de que seguirás haciendo un gran trabajo en búsqueda de llevar estos precios justos a los barrios y a los diferentes sectores y a las diferentes provincias de todo el país”.

Decisión firme y una visión clara del presidente Abinader

De su lado, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, informó que la entrega de 25 vehículos forma parte de una flotilla total de 60 unidades destinadas a fortalecer la capacidad de distribución del Instituto de Estabilización de Precios y dijo que los 35 restantes serán entregados en el curso del próximo mes de mayo.

“Esta es una decisión firme y una visión clara del presidente Luis Abinader: lograr que los alimentos lleguen directamente al pueblo sin abusos y a precios justos”, sentenció Bautista.

Explicó que los nuevos vehículos operarán tanto en frío como a temperatura ambiente, impactando directamente a los dos actores principales de la cadena de comercialización: por un lado, el productor, que podrá colocar sus productos sin distorsiones, y por el otro el consumidor, que podrá adquirirlos a precio de costo.

“Así reducimos la intermediación abusiva y fortalecemos un sistema más justo, más eficiente y más humano. Seguimos trabajando y avanzando hacia un país donde los alimentos lleguen de manera digna a cada hogar vulnerable de la República Dominicana. Ese es el objetivo fundamental de esta inversión en estos equipos”.

Esta primera entrega forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno para garantizar el acceso oportuno y equitativo de la población a productos de la canasta básica, especialmente en beneficio de los sectores más vulnerables y reafirma el compromiso con la seguridad alimentaria y el bienestar de la población.

Además, marca el inicio de un proceso de fortalecimiento institucional que permitirá al Inespre ampliar significativamente su cobertura y eficiencia, incrementando la presencia de sus bodegas móviles en comunidades a nivel nacional. La incorporación de estas unidades representa un avance clave para optimizar la logística de distribución, facilitar el acceso a alimentos en zonas de difícil alcance y aumentar la frecuencia de abastecimiento en distintos puntos del país.

Acompañaron al presidente Abinader el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme; el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, y el director de Ganadería, Abel Madera.

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