Peravia activa su transformación: Julito Fulcar convoca juramentación del Consejo que ejecutará plan a 30 años

*Santo Domingo.–* El senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar, convocó al acto de juramentación de la directiva del Consejo Estratégico de Desarrollo Sostenible de Peravia, organismo que tendrá a su cargo la ejecución del “Plan de Desarrollo Provincial: Peravia 2025-2055” presentado oficialmente el pasado 24 de enero pasado.

La actividad se realizará este jueves a las 5:00 de la tarde en el auditorio de la UASD Recinto Baní, y será encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, con la participación de alcaldes, autoridades provinciales, representantes del sector empresarial, la Iglesia y líderes sociales.

Fulcar explicó que, tras la presentación del plan, se avanzó en la conformación de la estructura institucional que permitirá su implementación, culminando con la constitución de la asamblea y la designación de una directiva que dirigirá el consejo durante los próximos tres años.

“El Consejo Estratégico será el órgano responsable de articular los esfuerzos del gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil, para garantizar la ejecución efectiva de este plan que marcará el desarrollo de la provincia en los próximos 30 años”, expresó el legislador.

El Plan de Desarrollo Sostenible de Peravia, concebido con una visión a largo plazo, constituye una herramienta para organizar, planificar y armonizar el crecimiento de la provincia. El mismo contempla 54 proyectos estructurantes y 283 iniciativas de corto y mediano plazo, que serán ejecutadas mediante inversión pública, gestión del sector privado y alianzas público-privadas.

El senador destacó que el plan fue elaborado con un alto nivel de participación y consenso, integrando a más de 7,500 personas en 27 mesas de trabajo, además de múltiples encuentros con peravianos residentes en la provincia, el Gran Santo Domingo y los Estados Unidos.

“Este es un plan que recoge la visión colectiva de nuestra gente y establece una hoja de ruta clara para el desarrollo sostenible de Peravia”, subrayó Fulcar.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía a asistir al acto de juramentación, calificándolo como “un paso decisivo para organizar el presente y construir el futuro de la provincia”.

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