COMIDILLAS EN PROCESO ELECTORAL DEL CLUB DEPORTIVO NACO, DOS PLANCHAS ENFRENTADAS

En los pasillos del Club Naco solo hablan de las elecciones del domingo 26 de abril.Unos apoyan la continuidad de los directivos actuales y otros la emprenden contra el reeleccionismo.¿ Y qué lo grave que puso a chocar a Mario Alvarez y Gaud cuando eran directivos en la primera gestión de la actual directiva? Ninguno de los dos ha congfesado lo que realmente ocurrió……La plancha contraria a Mario Alvarez Soto ha venido moviéndose visitando los socios fuera del club en un intento de conseguir votos para la plancha dos que encabeza Hector Gaud, quien se ha mudado a los medios de comuncación y con una fuerte presencia en las redes sociales. Una pregunta caliente:¿ Y con cuál plancha está Antonio Alma, visto muy activo disfrutando la gastronomía naqueña en la cafetería?……La plancha uno se concentra en promover sus logros modernizando el club y la fortaleza de la transparencia…..La plancha dos sugiere una nueva generación en la directiva naqueña…….Gente que apoyaba la plancha uno en pasados procesos electorales en el Naco brincaron la tablita……. Erick Aracena se ha convertido en una piedra en el camino combatiendo la plancha número uno…….Un socio prominente en el Naco, abogado, estudioso de la ley 122-05, el doctor Jaime Fernandez Lazala, se ha trazado la meta de la fortaleza institucional del Club Naco y no milita con ninguna de las dos planchas, porque entiende que ninguna plantea el aspecto legal e institucional. Se queja de las históricas violaciones a los estatutos y a la ley 122-05, imponiendo, a su juicio, una acción draconiana con poderes sin límites, bajó duro Fernández Lazala……..A proposito de Fernández Lazala, amplía su presencia en los clubes del Gran Santo Domingo con su nueva membresía en el Club Paraiso, otro espacio de la clase media y de una sociedad amante de los clubes……Este proceso electoral recuerda a uno de los presidentes del Club Naco que más trabajó por esa institucion, Si Alejandro Asmar Sanchez no hubiese tomado la decisión junto a la directiva que encabezada, hoy sin ese parqueo esa institucion confrontaría serios problemas y calamidades por la falta de parqueo, que es lo que genera caos vehicular en las calles de Santo Domingo y otros puntos de la nación……Un punto importante del proceso electoral naqueño es que los candidatos se han moderado en las expresiones, no obstante existir diferencias profundas que genera cualquier lucha por el poder……Una de las candidatas más activas y agresivas en el proceso es la abogada Laura Alvarez Sánchez, quien se ha entregado en cuerpo y alma su trabajo a favor de la plancha dos.No duerme pensando en un cambio en la directiva del Naco……Lépido Suárez tiene una consigna en el Club Naco:Lo bueno no se cambia……A propósito de Lépido, los socios que disfrutan Cabamar desean el retorno de la presentación de grupos musicales, como ocurría en la gestion de Chito Asmar, Antonio Alma y Lucho Pou. Tambien quieren bohemias como antes, porque los socios que asisten a la sede central y a Cabamar tienen iguales derechos….La lucha interna en el Club Naco ha sido llevada a las redes sociales y se percibe cierto fanatismo en algunos casos un un sonado proceso interno……¿Y mueve Lucho Pou su gente para que voten contrario a la plancha uno?…….¿Y el silencio del doctor Andrés Bustamante, que no se ha dejado sentir en el proceso electoral naqueño?….¿ Y los socios de Arroyo Hondo apoyarán a Mario o a la plancha dos?….El sancocho de los lunes ha generado muchas peñas sobre las elecciones de Naco…….Expresión de un socio naqueño: «El manejo del Club Naco equivale a más allá de un ministerio del gobierno»…..La proxima directiva del Club Naco tendrá que combatir la inflación, relanzar el piano bar, revisar todo lo relativo a las fiestas oficiales del Club, ser más flexible con los invitados de los socios, mejorar algunos servicios y garantizar un cambio con los grupos musicales que presente.El vox populi se multiplica con el reclamo de una directiva más accesible y que motive la presencia masiva de los socios en las asambleas que el Club celebre, pues a veces es muy baja la presencia de socios en un club con más de 13 mil familias asociadas…….Dato de un abogado: al Ministerio de Justicia le corresponde la regulación de las asociaciones sin fines de lucro……..Otro socio bromeando sobre las elecciones del Naco sugiere un debate público sobre las dos planchas entre Erick Aracena y Lépido Suarez, dos radicales de sus respectivas planchas……..El murmullo en el restaurant del Club Naco revela el fanatismo por el poder en ese club……¿Cuándo ofrezcan los resultados electorales, se darán Mario Alvarez y Héctor Gaud como hermanos naqueños?………El doctor Frank Abreu y Ricky Noboa, dos columnas activas en los comicios de Naco…..Lépido Suárez anda para arriba y para abajo con el video de las obras realizada en la gestion de la actual directiva. Se lo presenta a todo el mundo…….Seguidores de Mario: «Es un gran trabajador en el Club Naco»…..El doctor Vinicio Abreu apoya la plancha uno…….Lacampaña de las dos planchas super activa en Cabamar………Comerse un yaniqueque en Cabamar podría bajar las pasiones electorales en el Club Naco……El enllave Jorge Suncar se ve con unas libritas de más en la foto de Orgullo Naqueño.Un abrazo para Jorge, trabajador incansable en los clubes y en las actividades que desarrolla….En la foto de Orgullo Naqueño, detrás de Mario Alvarez, en el centro aparece un abogado con mucho poder en este país, siempre muy enterado…..Muchos ingenieros, abogados y otros profesionales apoyando las dos planchas en el Naco…….Comidilla final: un abrazo a la membresía, candidatos y todas las familias que tienen en el Club DeportivoNaco su segunda familia y hogar, un club que hay que preservar y fortalecer siempre……La remodelacion de Cabamar y de las instalaciones enla sede central es un punto fuerte a favor de la plancha uno…….Expresión de un fanático de la plancha uno: «Mario y los actuales directivos hacen, los que quieren sustituirlos prometen»…….Expresión de un fanático de la plancha dos: «Van tres reelecciones». No hay dudas, en estos días electorales arde el Club Naco………De las elecciones del domingo debe salir una sólida unidad naqueña, vital para el club……Muchos elogiando la fortaleza profesional de Héctor Gaud…….

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