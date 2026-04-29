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Bancarias

Asociación Cibao fortalece su ecosistema hipotecario a través de alianzas con el sector

El nuevo programa representa un beneficio directo para cientos de familias que buscan acceso a una vivienda digna y contribuye con el dinamismo del sector construcción e inmobiliario

PRIMICIAS DIGITAL29 de abril de 2026
1 2 minutos de lectura

Santo Domingo, República Dominicana. – Con el propósito de impulsar el crecimiento sostenible de su negocio hipotecario, Asociación Cibao presentó en Santo Domingo su Programa de Alianzas Hipotecarias, una iniciativa institucional orientada a fortalecer la colaboración con desarrolladores y agentes inmobiliarios, consolidando así un ecosistema hipotecario más robusto, ágil y eficiente.

Este programa, iniciado en el año 2025 en la zona norte del país, forma parte de la transformación institucional que vive Asociación Cibao, enfocado en la innovación, la eficiencia y la creación de valor para todos los actores vinculados al sector.

Victoria Thomas, segunda vicepresidenta de Negocios Alianzas y MiPymes, explicó que esta iniciativa cuenta con un modelo estructurado que impulsa el crecimiento conjunto, al incorporar un esquema formal de referimiento que integra comisiones claras, competitivas y transparentes; así como acompañamiento especializado y procesos de evaluación ágiles, orientados a optimizar la experiencia tanto de los aliados como de los futuros propietarios.

“Con este programa fortalecemos nuestro ecosistema hipotecario a través de alianzas estratégicas. Queremos trabajar más cerca de nuestros desarrolladores y agentes inmobiliarios, acompañarlos en cada etapa del proceso y ofrecerles un modelo transparente que promueva relaciones sostenibles y de largo plazo”, destacó la ejecutiva.

El programa no solo aporta ventajas a los aliados comerciales, sino que también representa un beneficio directo para cientos de familias que buscan acceder a una vivienda digna, al facilitar procesos de financiamiento más ágiles y un acompañamiento integral, lo que a su vez incrementa la demanda y acelera la comercialización de los proyectos habitacionales.

Asimismo, contribuye al dinamismo del sector construcción e inmobiliario, al fortalecer el vínculo entre desarrolladores, agentes y una institución financiera de prestigio comprometido con el crecimiento ordenado y sostenible del mercado.

“Este programa refleja nuestro compromiso con crear oportunidades reales y de valor para nuestros aliados y para las familias dominicanas. Creemos en un modelo de crecimiento compartido, basado en la confianza y en la responsabilidad con la que gestionamos cada proyecto”, afirmó Thomas.

El evento de presentación reunió a representantes del sector construcción e inmobiliario, quienes conocieron de primera mano la propuesta estratégica que la entidad ha desarrollado para fortalecer su relación con aliados claves y generar mayor dinamismo en la colocación de viviendas.

Con este programa de alianza, Asociación Cibao consolida su posición como un socio hipotecario confiable y preferido, y refuerza su rol dentro del ecosistema inmobiliario nacional, impulsando soluciones que benefician a todos los involucrados en el proceso de adquisición de vivienda.

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